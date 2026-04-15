Świat Kto będzie nową "zmorą" UE po odejściu Orbana? Portal Politico wskazał kandydatów

Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Unia Europejska świętuje porażkę Victora Orbana - podsumowuje "Washington Post". Pisząc o "niemal wyraźnie słyszalnym" westchnieniu ulgi w Brukseli dziennik zauważa, że rządzący od 16 lat premier "uczynił z blokowania polityki UE sztukę".

"Odejście Orbana nie oznacza jednak, że ​​Ursula von der Leyen czy Kijów mogą odetchnąć z ulgą" - zauważa portal Politico. I pisze, że Rada Europejska, gdzie decyzję podejmuje 27 przywódców, wciąż ma "garstkę sojuszników Orbana" i kilku potencjalnych nowych kandydatów. Kto będzie nowym "naczelnym zakłócaczem" w UE? Portal wymienia pięć kandydatur.

Pierwsza postać to premier Słowacji Robert Fico. Sprzymierzeniec Orbana i - w ocenie portalu - po odejściu premiera Węgier być może ostatni przyjaciel Kremla w UE. Ostrzegł w ubiegłym miesiącu, że w przypadku porażki Orbana w wyborach może zawetować 90-miliardową transzę funduszy dla Kijowa. Podporządkuje się UE czy zbuntuje? Według Politico Fico zawsze podążał za większością w Brukseli.

Drugi typowany polityk to "czeski Trump", czyli populistyczny premier Czech Andrej Babisz. W ocenie portalu "już wcześniej wykazywał pewne skłonności w stylu Orbana". Podobnie jak premier Węgier i Słowacji sprzeciwiał się wsparciu dla Ukrainy.

Na liście portalu znalazła się też włoska premierka Giorgia Meloni, która w ocenie jego dziennikarzy "balansuje na granicy pragmatyzmu w relacjach z Brukselą", a podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej była "jedyną osobą, która zgodziła się z Orbanem".

Viktor Orban spotkał się z Giorgią Meloni Źródło: ANGELO CARCONI/PAP/EPA

Czwartą osobą na liście jest - jak pisze portal - "wielbiciel Trumpa" Słoweniec Janez Jansza. Nazywany niekiedy "mini Trumpem" były premier nie sprzeciwia się pomocy dla Ukrainy i nie jest sojusznikiem Kremla, za to "z zamiłowaniem wszczyna kłótnie z dziennikarzami" - pisze Politico.

Rumen Radew, były prezydent Bułgarii, którego Politico typuje jako piątego potencjalnego następcę Orbana, idzie pod prąd - w styczniu założył nową partię, a sondaż Politico pokazuje, że "jest na drodze do zwycięstwa". Portal pisze, że Radew, podobnie jak Orban, zerka życzliwie w stronę Kremla. Jeśli w wyborach 19 kwietnia jego ugrupowanie odniesie sukces, być może o tym nazwisku będzie w Brukseli głośniej.

Redagował AM