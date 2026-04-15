Świat

Kto będzie nową "zmorą" UE po odejściu Orbana? Portal Politico wskazał kandydatów

Viktor Orban
Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca
Źródło: Reuters
Zakończenie ery Orbana oznacza koniec blokowania przez Węgry inicjatyw Unii Europejskiej, ale - jak zauważa portal Politico - Bruksela nie powinna oczekiwać, że nagle zapanuje spokój. Typuje też, kto może przejąć rolę "zmory" UE.

Unia Europejska świętuje porażkę Victora Orbana - podsumowuje "Washington Post". Pisząc o "niemal wyraźnie słyszalnym" westchnieniu ulgi w Brukseli dziennik zauważa, że rządzący od 16 lat premier "uczynił z blokowania polityki UE sztukę".

"Odejście Orbana nie oznacza jednak, że ​​Ursula von der Leyen czy Kijów mogą odetchnąć z ulgą" - zauważa portal Politico. I pisze, że Rada Europejska, gdzie decyzję podejmuje 27 przywódców, wciąż ma "garstkę sojuszników Orbana" i kilku potencjalnych nowych kandydatów. Kto będzie nowym "naczelnym zakłócaczem" w UE? Portal wymienia pięć kandydatur.

Politico: kto będzie nową "zmorą" Brukseli po Orbanie?

Pierwsza postać to premier Słowacji Robert Fico. Sprzymierzeniec Orbana i - w ocenie portalu - po odejściu premiera Węgier być może ostatni przyjaciel Kremla w UE. Ostrzegł w ubiegłym miesiącu, że w przypadku porażki Orbana w wyborach może zawetować 90-miliardową transzę funduszy dla Kijowa. Podporządkuje się UE czy zbuntuje? Według Politico Fico zawsze podążał za większością w Brukseli.

Drugi typowany polityk to "czeski Trump", czyli populistyczny premier Czech Andrej Babisz. W ocenie portalu "już wcześniej wykazywał pewne skłonności w stylu Orbana". Podobnie jak premier Węgier i Słowacji sprzeciwiał się wsparciu dla Ukrainy.

Sojusznicy Orbana piszą do Magyara. "Zależy nam na przyjaznych stosunkach"

Na liście portalu znalazła się też włoska premierka Giorgia Meloni, która w ocenie jego dziennikarzy "balansuje na granicy pragmatyzmu w relacjach z Brukselą", a podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej była "jedyną osobą, która zgodziła się z Orbanem".

Czwartą osobą na liście jest - jak pisze portal - "wielbiciel Trumpa" Słoweniec Janez Jansza. Nazywany niekiedy "mini Trumpem" były premier nie sprzeciwia się pomocy dla Ukrainy i nie jest sojusznikiem Kremla, za to "z zamiłowaniem wszczyna kłótnie z dziennikarzami" - pisze Politico.

Rumen Radew, były prezydent Bułgarii, którego Politico typuje jako piątego potencjalnego następcę Orbana, idzie pod prąd - w styczniu założył nową partię, a sondaż Politico pokazuje, że "jest na drodze do zwycięstwa". Portal pisze, że Radew, podobnie jak Orban, zerka życzliwie w stronę Kremla. Jeśli w wyborach 19 kwietnia jego ugrupowanie odniesie sukces, być może o tym nazwisku będzie w Brukseli głośniej.

Trump skomentował wynik wyborów na Węgrzech. "Ten nowy człowiek..."

Redagował AM

Źródło: Politico, Washington Post

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica