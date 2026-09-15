Świat Paraliż na kolei w Holandii. Podejrzewają sabotaż Oprac. Kuba Koprzywa |

Mikołaj Kurpiński o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VINCENT JANNINK

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Zakłócenia w Holandii rozpoczęły się około godziny 5.30. Według ProRail problemy z systemami bezpieczeństwa stwierdzono w co najmniej 20 miejscach. Najbardziej dotknięte zostały połączenia między Utrechtem, położonym w środkowej części kraju, a jego częścią północną i wschodnią, jednak skutki awarii odczuwalne są w całej Holandii.

Utrudnienia na kolei w Holandii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VINCENT JANNINK

Zakłócony ruch pociągów w Holandii

"Na tym etapie wydaje się, że mamy do czynienia z celowym zakłóceniem ruchu pociągów spowodowanym działaniem człowieka. Nie wiadomo jeszcze, kto jest za to odpowiedzialny ani jaki był motyw" - poinformował ProRail, dodając, że sprawę bada policja.

Zarządca infrastruktury poinformował, że na torach znaleziono umieszczone tam celowo materiały. W późniejszym komunikacie sprecyzowano, że do szyn przymocowano rury. Dalszych szczegółów nie podano.

Wywołane zakłócenia w działaniu systemów bezpieczeństwa sprawiły, że nie dawało się ustalić, czy na danym odcinku znajduje się pociąg, a sygnalizacja automatycznie zmieniała się na czerwone światło. Na części tras pociągi mogą poruszać się jedynie z niewielką prędkością.

Utrudnienia na kolei w Holandii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VINCENT JANNINK

Utrudnienia na kolei w Holandii. Podejrzewają sabotaż

Awaria może powodować utrudnienia również w ruchu samochodowym ze względu na to, że wadliwe wskazania systemu mogą prowadzić do zamykania rogatek na przejazdach kolejowych, gdy nie ma nadjeżdżającego pociągu. ProRail poinformował, że pracownicy muszą sprawdzać całe odcinki torów, ponieważ wiadomo, na jakich trasach wystąpiły awarie, ale nieznane są wszystkie dokładne miejsca ingerencji.

Nie potwierdzono, czy akcja ma związek z obchodzonym we wtorek w Hadze Prinsjesdag (Dniem Księcia), w którym rząd przedstawia założenia budżetu państwa na kolejny rok.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruch kolejowy zostanie w pełni przywrócony. ProRail zapowiedział stopniowe wznawianie połączeń na odcinkach, na których usunięte zostanie zagrożenie.