Polonia przeszła przez Chicago, razem z nią polscy politycy

Uroczystości z okazji 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Źródło: TVN24

Po raz 134. jedną z głównych ulic Chicago przeszła parada ponad 100 polonijnych grup. Okazją do uroczystych obchodów było Święto Konstytucji 3 Maja. W wydarzeniu brali udział również polscy politycy.

Parada złożona z kolorowych platform i maszerujących grup przeszła aleją Columbus Drive nad jeziorem Michigan. Tegorocznym marszałkiem parady był działacz polonijny i profesor teksaskiego uniwersytetu Texas A&M Jim Mazurkiewicz, który, według doniesień, miał być jednym z kandydatów na nowego ambasadora USA w Warszawie. Mazurkiewicz wspominał, że choć jego przodkowie wyemigrowali do USA jeszcze za czasów zaborów, jego rodzina nigdy nie zapomniała o polskiej tradycji.

- Nie zapomnijmy naszej przeszłości, bo się powtórzy - ostrzegł.

"Dumny dom" polskiej populacji

- Chicago jest dumnym domem dla największej polskiej populacji poza Polską. Jest również miejscem największej polskiej parady na świecie poza Polską - mówił burmistrz miasta, demokrata Brandon Johnson.

- Od najwcześniejszych dni polscy Amerykanie wnosili wielki wkład w kulturowy krajobraz różnorodności w naszym kraju, dlatego dzisiejszy dzień jest tak ważny, nie tylko po to, aby uczcić podpisanie polskiej Konstytucji z 1791 r., ale także po to, aby podnieść na duchu i docenić żywe, wyjątkowe kultury i tradycje polskiej społeczności - dodał.

Uczestnicy przynieśli plakaty wyborcze

Na trybunie obecny był kandydat PiS na prezydenta RP Karol Nawrocki, a także senator PO Grzegorz Schetyna oraz inni polscy politycy, w tym poseł PiS Janusz Kowalski i europoseł Adam Bielan. Wzięli oni też udział w uroczystym śniadaniu z organizatorami, lecz nie wygłaszali przemówień na paradzie. Jak podało radio RMF FM, nie zgodzili się na to organizatorzy, chcąc uniknąć tego, by kampania wyborcza przysłoniła wydarzenie.

Mimo to na paradzie pojawiły się elementy polityczne. Część widzów skandowała hasła i przyniosła banery popierające Nawrockiego, inna grupa miała transparenty Rafała Trzaskowskiego. Wśród grup uczestniczących w paradzie na Columbus Drive pojawiały się również flagi Donalda Trumpa.

"Dzisiaj, dzielimy się wielkim dniem wolności, demokracji i polskim duchem narodowym. Wspólnie z polską diasporą i przyjaciółmi, celebrujemy święto Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie i drugiej na świecie. To był akt odwagi, rozsądku i postępowego myślenia, po ponad 200 latach dramatycznych zdarzeń i zwrotów, który poprowadził nas do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej - mówiłem do organizatorów i uczestników wielkiej, trzeciomajowej parady w Chicago" - napisał Schetyna po paradzie na platformie X. Udostępnił zdjęcia z wydarzenia, na którym obecna była również wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska.

— Grzegorz Schetyna (@G_Schetyna) May 3, 2025 Rozwiń Schetyna o paradzie 3 maja w Chicago Źródło: X