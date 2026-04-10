Świat Zełenski: dostarczono nam nową partię rakiet do systemu Patriot Oprac. Mikołaj Stępień |

Łukasiewicz o tym, co zyska Ukraina na wojnie w Iranie Źródło: TVN24

Jak przekazała w piątek agencja Interfax-Ukraina, Wołodymyr Zełenski w trakcie spotkania z dziennikarzami przekazał, że partnerzy Ukrainy w ostatnich dniach przekazali jego krajowi nową partię pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.

- Na chwilę obecną partnerzy dostarczają nam pociski do systemów Patriot. Niedawno otrzymaliśmy nową partię. Nadal współpracujemy ze wszystkimi partnerami, aby zapewnić funkcjonowanie systemu obrony przeciwlotniczej - powiedział Zełenski.

Rozmowa prezydenta Ukrainy z prasą odbyła się w środę, ale jej publikację wstrzymano do piątku - poinformował Reuters.

Wołodymyr Zełenski na tle wyrzutni Patriot Źródło: Jens Büttner/PAP

Zełenski: nie jesteśmy dzisiaj priorytetem

5 kwietnia agencja Associated Press podała, że Zełenski jest zaniepokojony możliwym zmniejszeniem dostaw amerykańskich rakiet przeciwrakietowych dla systemu Patriot w kontekście trwającej wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

- Musimy przyznać, że nie jesteśmy dziś priorytetem. Dlatego obawiam się, że długotrwała wojna [z Iranem - red.] spowoduje, że otrzymamy mniej wsparcia - przekazał w wywiadzie dla AP.

Zełenski w ubiegłym tygodniu informował, że w ocenie wywiadu ukraińskiego i brytyjskiego obecna sytuacja na froncie jest dla Ukrainy najlepsza w ciągu ostatnich 10 miesięcy.

Media: pociski Patriot "krytycznie ważne" dla Ukrainy

6 marca niemiecki tygodnik "Der Spiegel" informował, że Ukraina zużywa około 60 rakiet Patriot miesięcznie. Jeśli nowe dostawy będą ograniczane lub opóźniane, zapasy mogą się szybko wyczerpać.

Zauważono, że pociski do systemów Patriot są dla Ukrainy krytycznie ważne, ponieważ są praktycznie jedynym skutecznym środkiem przechwytywania wystrzeliwanych przez Rosję rakiet balistycznych.

Ukraina nie ma dziś równorzędnej alternatywy dla Patriotów w obronie przed tego typu zagrożeniem. Zełenski powiedział w marcu, że właśnie rakiety Patriot są jego "największym zmartwieniem", bo bez nich obrona przed rosyjskimi pociskami balistycznymi znacząco słabnie.

