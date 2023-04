Został postrzelony, gdy próbował osłonić 6-letnią córkę. "Przyjąłbym za nią nawet milion kul"

Mieszkaniec Karoliny Północnej, który został postrzelony przez sąsiada, wyszedł już ze szpitala - informuje ABC News. Strzały padły, gdy mężczyzna wszedł wraz z partnerką i 6-letnią córką na sąsiednią posesję, by zabrać z niej piłkę. W USA doszło w ostatnich tygodniach do kilku podobnych incydentów. Również zakończonych tragicznie.

Pochodząca z miasta Gastonia 6-letnia Kinsley oraz jej rodzice zostali ostrzelani 18 kwietnia, gdy weszli na posesję sąsiada, by zabrać stamtąd piłkę do koszykówki. Dziewczynka i jej mama, Ashley Hilderbrand, doznały niegroźnych obrażeń i po kilku godzinach opuściły szpital. Najciężej ranny został tata dziecka, William White. On szpital opuścił dopiero kilka dni później. ABC News przeprowadziła rozmowę z mężczyzną. White przekazał dziennikarzom, że kula trafiła go, gdy starał się osłonić swoją córkę. - Przesunąłem się w lewo i - dzięki Bogu - byłem w stanie stanąć przed nią. Przyjąłbym za nią nawet milion kul - zapewnił mężczyzna. Wyjaśnił też, że pocisk trafił go w plecy i przebił jego wątrobę. - Leżałem na trawniku i myślałem, że umrę. Napastnik oddał jeszcze trzy strzały, ale wszystkie były niecelne. Później sobie poszedł - powiedział White.