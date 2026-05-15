Świat Donald Trump wyleciał z Chin. Jest komunikat Pekinu Mikołaj Stępień

Wylot prezydenta USA Donalda Trumpa z Chin

Trump udał się w piątek na lotnisko w Pekinie po zakończeniu roboczego lunchu z Xi w rządowym kompleksie Zhongnanhai. Był to ostatni punkt pierwszej od 2017 roku wizyty amerykańskiego prezydenta w Chinach.

Na lotnisku przed prezydentem USA ponownie rozwinięto czerwony dywan, a dzieci w biało-błękitnych strojach powiewały amerykańskimi i chińskimi flagami, powtarzając słowa pożegnania.

Do samolotu odprowadził go szef chińskiego MSZ Wang Yi. Przed wejściem na pokład Air Force One Trump przeprowadził krótką rozmowę z szefem chińskiej dyplomacji.

Trump: mamy bardzo podobne odczucia w sprawie Iranu

Przed odlotem Donald Trump i chiński przywódca Xi Jinping spotkali się przy herbacie i lunchu w Zhongnanhai - kompleksie o powierzchni ponad 600 hektarów, gdzie znajdują się przebudowane pawilony i świątynie, w których chińscy cesarze spożywali posiłki i spędzali wolny czas. Trump jest czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych zaproszonym do kompleksu będącego też symbolem elity komunistycznej partii Chin.

- Rozmawialiśmy o Iranie, mamy bardzo podobne odczucia w sprawie Iranu. Chcemy, żeby to się skończyło. Nie chcemy, żeby mieli broń jądrową. Chcemy, by cieśnina [Ormuz - red.] była otwarta - powiedział Trump podczas spotkania z Xi w sali herbacianej w ogrodzie kompleksu.

Donald Trump i Xi Jinping rozmawiają przy herbacie w Zhongnanhai

Amerykański prezydent powiedział też, że zawarł z Chinami "fantastyczne umowy handlowe", ale nie rozwinął tematu. Ponownie też chwalił swojego gospodarza, nazywając go przyjacielem i człowiekiem, którego wielce szanuje. - Znamy się już 11 lat, prawie 12 lat. To długi czas i napotkaliśmy wiele problemów, których inni nie byliby w stanie rozwiązać, a nasza relacja jest bardzo silna - podsumował.

Xi rozmawiał też z Trumpem, gdy prezydent USA podziwiał ogrody kompleksu. W pewnym momencie chiński urzędnik zwrócił się do reporterów o odsunięcie się, mówiąc, że przywódcy chcą odbyć prywatną rozmowę.

Xi Jinping oprowadza Donalda Trumpa po ogrodach kompleksu Zhongnanhai

"Bardzo udana wizyta". Komunikat chińskiego MSZ

Niedługo po odlocie amerykańskiego prezydenta, resort spraw zagranicznych Chin opublikował komunikat.

"[Donald Trump - red. ]ocenił, że wizyta w Chinach była bardzo udana, przykuła uwagę świata i była niezapomnianym przeżyciem. Obie strony poczyniły szereg ważnych uzgodnień, doszły do wielu porozumień i rozwiązały wiele kwestii z korzyścią dla obu krajów i świata" - przekazał resort. Trump podkreślił też wagę relacji amerykańsko-chińskich i ocenił, że będą się one poprawiać - czytamy w komunikacie.

Donald Trump i Xi Jinping

Rzecznik wezwał przy tym do "jak najszybszego otwarcia szlaków transportowych" i ochrony stabilności globalnych łańcuchów dostaw.

Wcześniej, po czwartkowych rozmowach z Xi Trump powiedział stacji Fox News, że przywódca Chin zaoferował mu pomoc w zakończeniu wojny z Iranem. Miał też obiecać, że nie wyśle temu krajowi broni.

