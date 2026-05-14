Świat

Trump i Xi spotkali się w Pekinie. Świat "na nowym rozdrożu"

Xi Jinping spotkał się z Donaldem Trumpem
Spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem
W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie rozpoczęło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga. - Relacje między krajami będą lepsze niż kiedykolwiek - ocenił Trump. Xi oznajmił, że Chiny i USA powinny być partnerami, a nie rywalami.

Donald Trump w towarzystwie członków amerykańskiej delegacji został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga przy asyście kompanii reprezentacyjnej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wraz z orkiestrą.

Xi zszedł po schodach przed Wielką Halą Ludową, po czym uścisnął dłoń Trumpa, który przyjechał na miejsce prezydencką limuzyną. Obaj liderzy wymienili na powitanie kilka słów. Prezydent USA zasalutował jednemu z chińskich wojskowych.

Obaj przywódcy wysłuchali następnie hymnów państwowych przy akompaniamencie salwy honorowej oraz dokonali inspekcji wojsk.

Otwierając spotkanie w Wielkiej Hali Ludowej, przywódca Chin podkreślił, że jest to pierwsza wizyta Trumpa w Pekinie od dziewięciu lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na "nowym rozdrożu" i trwają "głębokie zmiany".

- Stabilne relacje Chin z USA są korzystne dla świata. Gdy obie strony współpracują, obie zyskują. Gdy walczą, obie tracą. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami - powiedział.

Trump: czeka nas fantastyczna przyszłość

- Mamy fantastyczną relację. Zawsze kiedy mieliśmy problem, rozwiązywaliśmy go bardzo szybko i czeka nas fantastyczna przyszłość - powiedział Trump.

Prezydent USA chwalił Xi jako "wielkiego przywódcę", mimo że przyznał, że nie wszystkim w USA podoba się, gdy to mówi. Zapowiedział, że będą rozmawiać na temat handlu i że relacja ta będzie "całkowicie wzajemna".

Maciej Michałek

- To zaszczyt być z panem, być pana przyjacielem, a relacje między USA i Chinami będą lepsze niż kiedykolwiek - oznajmił Trump, spekulując, że obecny szczyt może być największym w historii.

W trakcie otwartej dla mediów początkowej części spotkania żaden z przywódców nie wspomniał wprost o wojnie w Iranie ani innych trwających na świecie konfliktach. Prezydent USA powiedział natomiast, że jego powitanie przed Wielką Halą Ludową było jednym z największych zaszczytów jego życia, chwaląc między innymi wiwatujące na cześć przywódców dzieci.

Trump przybył do Pekinu w środę i pozostanie tam do piątku. To jego pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku.

Biznesmeni w Chinach

W składzie amerykańskiej delegacji są między innymi szef Apple'a Tim Cook, najbogatszy człowiek świata Elon Musk czy Jensen Huang, szef najwyżej wycenianej obecnie firmy świata, producenta chipów, Nvidia. Jest również szefowa Boeinga, który - jak spekulowano przed spotkaniem - może podpisać kontrakty na dostawę samolotów dla Chin.

Biznesmeni nie uczestniczyli jednak w początkowej części spotkania dwustronnego w Wielkiej Hali Ludowej. Obok Trumpa za stołem zasiedli między innymi sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth, minister finansów Scott Bessent, przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer, ambasador w Pekinie David Perdue i jeden z głównych doradców Trumpa, Stephen Miller.

Jak przekazali dziennikarze podróżujący z Trumpem, szefowie firm wyszli w trakcie spotkania, a zapytani o przebieg zgodnie je chwalili. Musk powiedział, że spotkanie było "wspaniałe", a pytany, co zostało osiągnięte, odparł, że "wiele dobrych rzeczy". Cook dał znak pokoju i kciuk w górę, a Huang stwierdził, że "pan Xi i prezydent Trump byli niewiarygodni".

