Polska na liście krajów, w których ryzyko zakażenia COVID-19 jest wysokie. CDC ostrzega turystów

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) zaktualizowały listę określającą stopień ryzyka zakażenia COVID-19 w danym kraju. Do kategorii trzeciej, wskazującej państwa o "wysokim" stopniu ryzyka, włączona została Polska, wcześniej uznawana za kraj "umiarkowanego" ryzyka.