Świat Irańskie ataki w cieśninie Ormuz. "Przejęto" dwa statki Oprac. Aleksandra Sapeta |

Skomplikowana sytuacja w cieśnienie Ormuz

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na jednym z zaatakowanych statków, greckim kontenerowcu Epaminondas, wskutek ostrzału został uszkodzony mostek kapitański. Kapitan jednostki zgłosił, że do statku zbliżyła się łódź patrolowa irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i go ostrzelała. Przed incydentem nie nawiązano kontaktu radiowego, a statek został początkowo poinformowany, że ma pozwolenie na przepłynięcie cieśniny - przekazał kapitan.

Dwa kolejne statki, płynące pod banderami Panamy, zostały ostrzelane w odległości około 15 km na zachód od wybrzeża Iranu. Załogi nie ucierpiały - podał Reuters, powołując się na źródła.

W ubiegłym tygodniu w sobotę kontenerowiec przepływający przez cieśninę Ormuz został trafiony "nieznanym pociskiem". Wcześniej brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO poinformowała, że jednostki irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ostrzelały inny tankowiec w cieśninie.

Iran "przejął" dwa statki

Marynarka wojenna IRGC poinformowała, że panamski statek Francesca i grecki kontenerowiec Epaminondas "zostały przejęte" i skierowane w stronę irańskiego wybrzeża. Zarzuca się im, że "działały bez niezbędnych zezwoleń i manipulowały systemami nawigacyjnymi" - poinformowało BBC.

We wtorek wieczorem prezydent USA Donald Trump ogłosił przedłużenie dwutygodniowego rozejmu z Iranem do czasu przedstawienia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny. Amerykański przywódca nie podał konkretnego terminu. Oświadczył przy tym, że Stany Zjednoczone utrzymają blokady irańskich portów.

Strona irańska dotąd nie odniosła się oficjalnie do decyzji o przedłużeniu rozejmu. Wcześniej Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) groził atakami na państwa Zatoki Perskiej w przypadku wznowienia działań zbrojnych przez USA lub Izrael. Obecnie, według strony amerykańskiej, zawieszenie broni obowiązuje, a ataki na Iran zostały wstrzymane. Teheran nie prowadzi też na razie działań odwetowych wobec państw regionu.

Iran od początku wojny blokuje wyjście statków z Zatoki Perskiej przez Ormuz, co uniemożliwia eksport surowców z innych państw regionu, natomiast po drugiej stronie cieśniny siły USA zatrzymują statki płynące do irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu. Przed wybuchem wojny przez leżący w Zatoce Perskiej Ormuz eksportowano około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Zatoka Perska i cieśnina Ormuz Źródło: PAP/Michał Czernek

