Ambulanse w ogniu

Londyn. Pożar ambulansów żydowskiej organizacji

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł aktualizowany.

Do zdarzenia doszło w londyńskiej dzielnicy Golders Green, którą zamieszkuje duża społeczność żydowska. Kilka ambulansów należących do żydowskiej ochotniczej organizacji ratunkowej - Hatzola Northwest - zostało podpalonych przed synagogą.

Rzecznik organizacji Shloimie Richman sprecyzował, że ogień został podłożony pod czterema z sześciu pojazdów organizacji.

To uchwyciły kamery

Stacja telewizyjna CNN przekazała, że na nagraniach z monitoringu można zobaczyć trzy zamaskowane osoby, które podchodzą do karetek o godzinie 1:36 (tak wskazuje znak czasu na nagraniu). Londyńska policja metropolitarna przekazała, że poszukiwane są trzy osoby.

Policja traktuje to zdarzenie jako atak na tle antysemickim.

Opracował Adrian Wróbel /lulu