Ambulanse w ogniu

Do zdarzenia doszło w londyńskiej dzielnicy Golders Green, którą zamieszkuje duża społeczność żydowska. Kilka ambulansów należących do żydowskiej ochotniczej organizacji ratunkowej - Hatzola Northwest - zostało podpalonych przed synagogą.
Rzecznik organizacji Shloimie Richman sprecyzował, że ogień został podłożony pod czterema z sześciu pojazdów organizacji.
Stacja telewizyjna CNN przekazała, że na nagraniach z monitoringu można zobaczyć trzy zamaskowane osoby, które podchodzą do karetek o godzinie 1:36 (tak wskazuje znak czasu na nagraniu). Londyńska policja metropolitarna przekazała, że poszukiwane są trzy osoby.
Policja traktuje to zdarzenie jako atak na tle antysemickim.
