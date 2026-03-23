Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ambulanse w ogniu

Londyn. Pożar ambulansów żydowskiej organizacji
Kilka ambulansów należących do żydowskiej organizacji zostało podpalonych w Londynie - przekazała telewizja CNN. Policja szuka trzech osób.

Artykuł aktualizowany.

Do zdarzenia doszło w londyńskiej dzielnicy Golders Green, którą zamieszkuje duża społeczność żydowska. Kilka ambulansów należących do żydowskiej ochotniczej organizacji ratunkowej - Hatzola Northwest - zostało podpalonych przed synagogą.

Rzecznik organizacji Shloimie Richman sprecyzował, że ogień został podłożony pod czterema z sześciu pojazdów organizacji.

To uchwyciły kamery

Stacja telewizyjna CNN przekazała, że na nagraniach z monitoringu można zobaczyć trzy zamaskowane osoby, które podchodzą do karetek o godzinie 1:36 (tak wskazuje znak czasu na nagraniu). Londyńska policja metropolitarna przekazała, że poszukiwane są trzy osoby.

Policja traktuje to zdarzenie jako atak na tle antysemickim.

Opracował Adrian Wróbel /lulu

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
LondynjudaizmAntysemityzm
