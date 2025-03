Nowacka w Pałacu Prezydenckim? "Na miejscu Baśki zdecydowanie bym szła"

Anna Zalewska z PiS nie doczekała finału reformy edukacji własnego autorstwa, bo wystartowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego i "uciekła" do Brukseli. - Czy Barbara Nowacka po wyborach prezydenckich też zamierza uciec? - pytają teraz nauczyciele. Obecna ministra edukacji twierdzi, że to "bzdura". Ale w sejmowych kuluarach niejedno można usłyszeć.