Polska Ziobro w USA. Sikorski będzie rozmawiał z ambasadorem Aleksandra Sapeta |

Sikorski: będę rozmawiał z ambasadorem USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski jest gościem na kongresie Impact’26 w Poznaniu. Szef polskiej dyplomacji udzielił wywiadu dziennikarzowi TVN24, autorowi programu "News Michalskiego" Patrykowi Michalskiemu.

Sikorski był pytany o to, co zawierała nota MSZ do amerykańskiej ambasady w sprawie wjazdu Ziobry do USA oraz czy miał okazję w tej sprawie osobiście rozmawiać z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em. - Będę z nim rozmawiał - zapowiedział.

Jak dodał, "na razie poszła prośba o ustalenie faktów". Michalski dopytywał ministra, kiedy ma zamiar rozmawiać z ambasadorem i w jakiej formie. - A to już są szczegóły, których nie musi pan znać - odparł Sikorski. Na uwagę, że opinia publiczna jest tym zainteresowana, wicepremier odpowiedział: - Tak, ale dyplomacja woli dyskrecję. (....) Nie sądzę, aby to był najważniejszy aspekt tej sprawy.

Sikorski: mam jasne oczekiwania

Sikorski podkreślił, że w sprawie Ziobry osobną korespondencję z USA prowadzi także resort sprawiedliwości. - Prawa strona się chełpi, że prezydent (Karol) Nawrocki ma specjalne osobiste relacje z prezydentem (Donaldem) Trumpem. Mam nadzieję, że pomoże przywrócić uciekinierów na łono ojczyzny i przed oblicze polskiej sprawiedliwości. I mam nadzieję, że nie brał udziału w tej operacji - podkreślił wicepremier.

Patryk Michalski pytał Sikorskiego, czy po wyjeździe polityka PiS relacje polsko-amerykańskie uległy zmianie. - Relacje polsko-amerykańskie są znacznie większe niż zero - ironizował Sikorski. W ten sposób nawiązał do głośnej wypowiedzi byłego premiera Leszka Millera, który nazwał Ziobrę "zerem" w trakcie przesłuchania przed komisją śledczą do sprawy afery Rywina.

Sikorski podkreślił w trakcie rozmowy z dziennikarzem TVN24, że Ziobro jest posłem i "jego miejsce jest w Sejmie, miejscu jego pracy". Jak komentował, polityk PiS zamiast "wykonywać pracę, do której został wybrany przez swoich wyborców, ucieka najpierw na Węgry, potem do Stanów Zjednoczonych". - To jest oburzające. Podwójnie, gdy jest to były minister sprawiedliwości i to ktoś, który nomen omen podpisał umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi - przypomniał wicepremier.

Szef MSZ był pytany, czy każde jego spotkanie z przedstawicielami strony amerykańskiej będzie teraz okazją do tego, aby pytać o Ziobrę. - Będzie, bo będziemy składali dokumenty zgodnie z procedurą zawartą w umowie ekstradycyjnej podpisaną przez Zbigniewa Ziobrę - odpowiedział.

Dopytywany, czego oczekuje od Stanów Zjednoczonych, powiedział: Oczekiwania mam jasne, żeby uciekinierzy sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości przed nim stanęli. To znaczy, żeby wrócili do kraju.

OGLĄDAJ: TVN24