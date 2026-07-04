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To warto wiedzieć

Tragedia w Skawinie, dymisje w Warszawie, spotkanie Radosława Sikorskiego z Andrijem Sybihą

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Tragedia w Skawinie
Tragedia w Skawinie. Ciała czterech osób, w tym ośmiodniowej dziewczynki, w mieszkaniu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W mieszkaniu w Skawinie znaleziono ciała czterech osób, w tym ośmiodniowego dziecka. Wiceprezydentki Warszawy złożyły dymisje. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 4 lipca.

1. Tragedia w Skawinie

W Skawinie w województwie małopolskim policja dokonała makabrycznego odkrycia. W mieszkaniu znaleziono ciała młodego małżeństwa i ich ośmiodniowej córeczki oraz babci.

Służby zostały zaalarmowane przez dziadka, który nie mógł nawiązać kontaktu z rodziną. Policjanci weszli do znajdującego się na drugim piętrze mieszkania siłowo po tym, gdy potwierdzono, że drzwi do mieszkania i jego okna są zamknięte. Funkcjonariusze próbują ustalić, kiedy doszło do tej tragedii oraz co wydarzyło się w mieszkaniu.

2. Dymisje w Warszawie

Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły w piątek dymisje, które zostały przyjęte. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym, gdzie trwają wciąż kontrole, a prokuratura prowadzi postępowania.

Rafał Trzaskowski, który był gościem "Faktów po Faktach" w TVN24, tłumaczył, że przyjął dymisje, bo "obie panie zachowały się wyjątkowo odpowiedzialnie". Na stronie urzędu miasta pojawiła się już informacja o podziale obowiązków w ratuszu po dymisji wiceprezydentek.

3. Spotkanie Radosława Sikorskiego z Andrijem Sybihą

W piątek wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z szefem MSZ Ukrainy Andrijem Sybihą. Po zakończeniu spotkania, które odbyło się na tle napiętych relacji polsko-ukraińskich, szef ukraińskiej dyplomacji nie odpowiadał na pytania dziennikarzy i od razu odjechał.

Kilka godzin później Sybiha opublikował wpis w serwisie X, w którym przekonywał, że "Ukraina pozostaje otwarta na równy i szczery dialog". Poinformował też, że zaproponował "pakiet kroków antykryzysowych".

4. Lekarze zrezygnowali z pracy po połączeniu oddziałów

Lekarze, którzy pracowali na onkologii dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, dzień przed połączeniem z placówką w Zabrzu zrezygnowali z pracy i udali się na zwolnienia lekarskie. Napisali też pismo do krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii dziecięcej prof. Jana Styczyńskiego, w którym krytykują szpital między innymi za brak odpowiednich warunków leczenia dzieci z guzami mózgu.

Dyrektor placówki w Zabrzu zarzuca lekarzom hipokryzję. Wskazał, że w jego opinii takie zachowanie nie jest spójne z listem z 30 czerwca lekarzy z Katowic, w którym pisali, że ich nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo pacjentów. Według niego lekarze z Katowic mieli także oczekiwania finansowe, które "znacząco odbiegałyby od standardów obowiązujących w szpitalu"

5. 250-lecie USA

Stany Zjednoczone obchodzą 250-lecie ogłoszenia niepodległości. Z tej okazji Donald Trump wygłosił przemówienie w pobliżu słynnej Góry Rushmore. Następnie przy podobiznach czterech prezydentów można było obserwować pokaz fajerwerków.

W stolicy kraju - Waszyngtonie obchody 250 rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych przybiorą formę Great American State Fair (Wielkiego Amerykańskiego Festynu Stanowego). Jak informują organizatorzy, zaplanowane na 16 dni wydarzenie rozciągnie się wzdłuż placu National Mall i obejmie sceny koncertowe, pawilony reprezentujące określone stany, wystawy, karuzele i inne atrakcje. Głównym punktem festynu ma być diabelski młyn. Zaplanowano również pokaz rodeo, prezentujący - jak określają to organizatorzy - "kowbojskiego ducha" Stanów Zjednoczonych.

6. Wyniki mundialu

Zakończyła się faza 1/16 mistrzostw świata w piłce nożnej. W piątek awansowały Szwajcaria i Egipt, a w nocy z piątku na sobotę Argentyna po dogrywce pokonała Republikę Zielonego Przylądka. Do 1/8 awansowała też Kolumbia, która wygrała z Ghaną.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Najważniejsze informacjeMałopolskaPolicjaWarszawaRafał TrzaskowskiSzpitalRadosław SikorskiUkrainaKatowiceZabrze
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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