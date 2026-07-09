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Warto wiedzieć

Nawrocki spotkał się z Zełenskim, ministra zdrowia zapowiedziała zmiany, zatrzymani "kontrolerzy" biura pomagającego Ukraińcom

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Karol Nawrocki na szczycie NATO w Ankarze
Nawrocki o spotkaniu z Zełenskim: nie udało się rozwiązać kwestii historycznych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP/EPA
Podczas szczytu NATO w Ankarze doszło do spotkania prezydenta Polski Karola Nawrockiego z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła rekomendowane zmiany w ochronie zdrowia. Policja zatrzymała dwie osoby, które w Poznaniu próbowały wejść i "skontrolować" biuro zajmujące się pomocą prawną obywatelom Ukrainy. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 9 lipca.

1. Szczyt NATO w Ankarze. Nawrocki spotkał się z Zełenskim

W środę, drugim i ostatnim dniu szczytu NATO w Ankarze, prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Komentując spotkanie, powiedział, że nie udało się rozwiązać kwestii historycznych.  Nawrocki oznajmił też, że decyzja w sprawie przekazania Ukrainie rakiet do systemu Patriot należała do rządu. Ocenił, że dialogu z rządzącymi w tej sprawie "w żaden sposób nie można nazwać konsultacją".

Karol Nawrocki na szczycie NATO w Ankarze
Karol Nawrocki na szczycie NATO w Ankarze
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP/EPA

Temat Polski pojawił się również podczas spotkania Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Amerykański przywódca powiedział, że Polska jest cudownym krajem, z naprawdę świetnym prezydentem. Odnosząc się do sprawy Ukraińców mieszkających w Polsce, stwierdził, że "kochają Polskę", ale chcieliby oni wrócić do kraju.

2. Ministra zdrowia zapowiedziała zmiany

Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała rekomendowane zmiany w ochronie zdrowia. - Prezentowany pakiet zmian to przede wszystkim odpowiedź na potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa pacjentów - powiedziała. Wśród proponowanych zmian wymieniła miedzy innymi maksymalne poziomy wynagrodzeń, przyspieszenie prac nad e-rejestracją oraz stworzenie "zupełnie nowego narzędzia" - centralnej e-kolejki.

- Jeżeli minister zdrowia dowiezie te rozwiązania, to będzie to rewolucja - powiedziała posłanka Lewicy Joanna Wicha. Z kolei Marek Sawicki z PSL stwierdził, że w planowanych zmianach nie widzi "głębokich znamion reformy".

3. Zatrzymani "kontrolerzy" biura pomagającego Ukraińcom

W Poznaniu grupa osób przedstawiająca się jako "obywatele Rzeczypospolitej Polskiej" próbowała wejść i "skontrolować" biuro zajmujące się pomocą prawną obywatelom Ukrainy. Nie wpuszczono ich do środka.

Opublikowane w sieci nagranie tego zdarzenia oburzyło ministra Marcina Kierwińskiego. "Nie ma przyzwolenia na hejt, mowę nienawiści ani zachowania motywowane narodowościowo" - podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Policja zatrzymała dwie osoby.

4. Kulisy prokuratorskiego śledztwa w Kłodzku

Przez 11 lat nikt nie zajrzał do domu nad rzeką w Kłodzku, w którym pedofil krzywdził dziewczynkę. Ani szkoła, ani kuratorzy, ani sąsiedzi, ani instytucje nie dostrzegły dramatu, który rozgrywał się za zamkniętymi drzwiami "fajnej rodziny".

Dopiero w 2023 roku, po zgłoszeniu kuzynki, ruszyło śledztwo - ojczym usłyszał zarzuty, a matka została oskarżona o to, że wiedziała i nie reagowała. Teraz, po wyrokach, sprawa odsłania nie tylko winę rodziców, ale przede wszystkim szokującą bezradność i opieszałość systemu, który miał chronić dziecko.

5. USA wznowiło ataki na Iran

Drugą noc z rzędu USA prowadziły ataki na cele w Iranie. Siły amerykańskie zaatakowały irańskie obiekty wojskowe w rejonie cieśniny Ormuz - przekazał Axiosowi przedstawiciel władz USA. Wśród zaatakowanych celów znalazły się irańskie wojskowe radary nadbrzeżne, wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych oraz systemy obrony powietrznej.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że ataki są odwetem za irańskie uderzenie w statki handlowe. Stacja CNN podała, powołując się na przedstawiciela amerykańskich władz, że zawieszenie broni z Iranem "przynajmniej tymczasowo przestało obowiązywać".

6. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Ukrainy

Europosłowie przyjęli poprawkę w sprawie UPA zaproponowaną przez Europejską Partię Ludową (EPL), do której należy KO i PSL. Poprawkę, głosowaną w pięciu częściach, przyjęto znaczącą większością.

W rezolucji Parlament Europejski ubolewa nad "niedawną niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia 'bohaterów UPA'".

OGLĄDAJ: Wydanie z 8.07.2026
pc
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Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
NATOKarol NawrockiWołodymyr ZełenskiResort zdrowiaJolanta Sobierańska-GrendaPoznańKłodzkoUSAIranNajważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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