Z Bałtyku wyłowiono drona. Władysław Kosiniak-Kamysz o wyniku wstępnym oględzin
Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na platformie X, że "wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona". Doszło do tego w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim.
"Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu" - przekazał szef MON.
Tomczyk: dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani
O tym, co wiadomo jest o znalezionym dronie, mówił w Sejmie wiceszef MON Cezary Tomczyk. - Wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb tak, żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały - poinformował.
Zaznaczył, że "Polska jest dzisiaj pod wieloma względami celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe albo obserwacje". - Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. (...) Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać i po prostu budujmy tę świadomość oraz odporność społeczną - przekazał Tomczyk.