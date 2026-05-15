Polska

Sejm wybrał sędziów do KRS, PiS bojkotuje głosowanie

Sejm
Sejm wybrał sędziów KRS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Sejm wybrał w piątek nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Za kandydaturami 15 sędziów zagłosowało 235 posłów. Przeciwko było 18. Posłowie PiS nie wzięli udziału w głosowaniu.

Sejmowa komisja sprawiedliwości poparła we wtorek listę 15 sędziów-kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Wyboru dokonano na podstawie obowiązującej ustawy o KRS, uchwalonej w 2017 roku przez PiS. W związku z tym na liście znaleźli się zgłoszony przez PiS Łukasz Piebiak i kandydat Konfederacji Łukasz Zawadzki.

PiS zbojkotował głosowanie

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzą posła PiS Michała Wójcika, posłowie klubu parlamentarnego nie brali udziału w głosowaniu. Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska pytała o to opuszczającego salę sejmową posła PiS Radosława Fogla. - Szanujemy Trybunał Konstytucyjny - odparł.

We wtorkowym postanowieniu zabezpieczającym Trybunał Konstytucyjny nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS. Postanowienie zapadło na kanwie wniosku skierowanego w lutym do TK przez posłów PiS.

Fogiel dopytywany, dlaczego PiS nie głosował w sprawie własnego kandydata, powiedział, że "to nie jest kwestia głosowania 'za' czy 'przeciw', ale szanowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego".

