Radosław Sikorski rozmawiał z Anitą Orban

Radosław Sikorski
Magyar: wzywam prezydenta do jak najszybszego zwołania inauguracyjnej sesji parlamentu
Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozmawiał z przyszłą szefową węgierskiej dyplomacji Anitą Orban - ustalił dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski. Szef MSZ pogratulował zwycięstwa partii TISZA i zaprosił Orban do Warszawy.

Partia opozycyjna TISZA pod przewodnictwem Petera Magyara wygrała niedzielne wybory parlamentarne na Węgrzech, odsuwając od władzy Fidesz Viktora Orbana po 16 latach rządów. Według 99 procent przeliczonych głosów zdobyła 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie, uzyskując przy tym większość konstytucyjną.

Magyar pod koniec stycznia zapowiedział, że misję kształtowania polityki zagranicznej powierzy Anicie Orban, która nie jest spokrewniona z Viktorem Orbanem.

Podobnie jak Magyar, ona również w przeszłości była związana z Fideszem. Startowała z list tej partii w wyborach do parlamentu w 2010 roku, kiedy Viktorowi Orbanowi udało się ponownie przejąć rządy. Wycofała jednak swoją kandydaturę, uzasadniając to problemami zdrowotnymi.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zmiana na Węgrzech. Jak może wyglądać polityka zagraniczna?

W poniedziałek szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał z Orban. Jak ustalił dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski, szef MSZ pogratulował zwycięstwa partii TISZA. Pojawiły się tematy odblokowania dwóch miliardów złotych dla Polski, unijnej pożyczki dla Ukrainy, a także kolejnego pakietu sankcji na Rosję.

Anita Orban
Zaproszenie do Warszawy

Jak podało w komunikacie MSZ, Sikorski zaznaczył, że rezultat wyborów "otwiera drogę do odnowy relacji polsko-węgierskich oraz stanowi ważny symbol dla państw broniących zasad demokratycznych". Dodano, że "z uznaniem" odniósł się do deklaracji Petera Magyara, dotyczących powrotu do bliskiej i partnerskiej współpracy z Polską.

"Cieszę się z woli odbudowy naszych relacji. Po kilku wyjątkowo trudnych latach mamy przed sobą jasny cel: powrót do konstruktywnego dialogu - zarówno w relacjach dwustronnych, jak i w ramach Unii Europejskiej" - zacytowano Sikorskiego.

Poinformowano także, że Sikorski zaprosił Orban do złożenia wizyty w Warszawie "w najbliższym możliwym terminie".

Magyar: zrobiliśmy to, chociaż wiatry wiały nam w oczy
Patryk Michalski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica