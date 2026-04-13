Radosław Sikorski rozmawiał z Anitą Orban

Magyar: wzywam prezydenta do jak najszybszego zwołania inauguracyjnej sesji parlamentu

Partia opozycyjna TISZA pod przewodnictwem Petera Magyara wygrała niedzielne wybory parlamentarne na Węgrzech, odsuwając od władzy Fidesz Viktora Orbana po 16 latach rządów. Według 99 procent przeliczonych głosów zdobyła 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie, uzyskując przy tym większość konstytucyjną.

Magyar pod koniec stycznia zapowiedział, że misję kształtowania polityki zagranicznej powierzy Anicie Orban, która nie jest spokrewniona z Viktorem Orbanem.

Podobnie jak Magyar, ona również w przeszłości była związana z Fideszem. Startowała z list tej partii w wyborach do parlamentu w 2010 roku, kiedy Viktorowi Orbanowi udało się ponownie przejąć rządy. Wycofała jednak swoją kandydaturę, uzasadniając to problemami zdrowotnymi.

W poniedziałek szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał z Orban. Jak ustalił dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski, szef MSZ pogratulował zwycięstwa partii TISZA. Pojawiły się tematy odblokowania dwóch miliardów złotych dla Polski, unijnej pożyczki dla Ukrainy, a także kolejnego pakietu sankcji na Rosję.

Zaproszenie do Warszawy

Jak podało w komunikacie MSZ, Sikorski zaznaczył, że rezultat wyborów "otwiera drogę do odnowy relacji polsko-węgierskich oraz stanowi ważny symbol dla państw broniących zasad demokratycznych". Dodano, że "z uznaniem" odniósł się do deklaracji Petera Magyara, dotyczących powrotu do bliskiej i partnerskiej współpracy z Polską.

"Cieszę się z woli odbudowy naszych relacji. Po kilku wyjątkowo trudnych latach mamy przed sobą jasny cel: powrót do konstruktywnego dialogu - zarówno w relacjach dwustronnych, jak i w ramach Unii Europejskiej" - zacytowano Sikorskiego.

Poinformowano także, że Sikorski zaprosił Orban do złożenia wizyty w Warszawie "w najbliższym możliwym terminie".

