Polska "Rewolucja" czy brak "znamion reformy"? Koalicjanci nie są zgodni w sprawie zmian w ochronie zdrowia Kuba Koprzywa |

Sobierańska-Grenda o e-kolejce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podczas środowej konferencji prasowej przedstawiła planowane zmiany w ochronie zdrowia. Zapowiedziała między innymi maksymalne poziomy wynagrodzeń, jawność konkursów na świadczenia medyczne i przyspieszenie wdrażania rozwiązań w ramach centralnej e-rejestracji oraz wprowadzenie e-kolejki.

Propozycje przedstawione przez Sobierańską-Grendę komentowali politycy.

Joanna Wicha o propozycjach zmian w ochronie zdrowia: jeśli ministra dowiezie, to to jest rewolucja

Posłanka Lewicy Joanna Wicha oceniła, że propozycje przedstawione przez szefową resortu zdrowia "to już jest jakiś początek". Skomentowała też propozycje w sprawie e-rejestracji i e-kolejki. Przypomniała, że e-kolejka ma zostać wprowadzona już do końca roku. - To jest fantastyczne w ogóle, fantastyczna rzecz, bo będzie uniemożliwiało te wszystkie omijania kolejki, umawianie się gdzieś tam na boku, te słynne saloniki - mówiła.

Zdaniem Wichy propozycje w sprawie e-rejestracji to "świetna sprawa". - Jak jeszcze pracowałam jako pielęgniarka, zawsze marzyłam o tym, żeby można było tę kolejkę w jakiś sposób kontrolować - przyznała. - Ktoś się zapisuje na badanie, nie odwołuje, blokuje kolejkę i tutaj będziemy mieli wreszcie zrobiony z tym porządek i wszyscy będą mogli skorzystać z tych miejsc, które ktoś zwolni - dodała.

Wicha przyznała, że jest "pozytywnie" zaskoczona. - Te postulaty, o których myśmy mówili jako Lewica, w zasadzie wszystkie mamy zrealizowane - powiedziała.

Reporterka TVN24 Agata Adamek pytała, czy wobec środowych zapowiedzi ministry zdrowia, Wicha uważa, że Sobierańska-Grenda zasługuje na pozostanie w resorcie. - Ja od początku nie byłam zadowolona z odpolitycznienia ministerstwa - przyznała.

- Uważam, że bez zaplecza politycznego jest bardzo trudno, natomiast uważam, że każdy zasługuje na drugą szansę - oceniła. - Te propozycje, które pani ministra dzisiaj przedstawiła, naprawdę wyglądają dobrze i jeżeli pani minister, kolokwialnie mówiąc, dowiezie te rozwiązania, to to jest rewolucja - dodała posłanka.

Wicha o propozycjach zmian w ochronie zdrowia: jestem pozytywnie zaskoczona Źródło: TVN24

Marek Sawicki: w propozycjach ministry zdrowia nie widzę znamion reformy

Poseł PSL Marek Sawicki ocenił natomiast, że propozycje ministry zdrowia to "działanie reaktywne". - Ja nie widzę w tych propozycjach żadnych głębokich znamion reformy - powiedział.

Zdaniem Sawickiego "nie usuwamy przyczyn, tylko plastrujemy to, co dzisiaj krwawi". - Jeśli nie ustanowimy nowej struktury usług szpitalnictwa w Polsce, opartej o regionalne planowanie, to żadnych oszczędności i żadnego zdjęcia rywalizacji o kontrakt pacjenta i personel medyczny nie będzie - stwierdził.

Agata Adamek pytała, czy zapowiedzi w sprawie e-rejestracji i e-kolejki to dobry pomysł. - Trochę czasu już nam to zeszło i tutaj Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Zdrowia mogło to zrobić rok temu, dwa lata temu - odpowiedział poseł PSL. - Co stało na przeszkodzie? - pytał.

Marek Sawicki: propozycje ministry zdrowia to działanie reaktywne Źródło: TVN24

Barbara Oliwiecka: propozycje zmian to punkt wyjścia do dyskusji

- Pewne rzeczy, tak jak wynagrodzenia maksymalne 240 złotych brutto na godzinę dla lekarzy, dla medyków, są punktem wyjścia do dyskusji - oceniła Barbara Oliwiecka z Centrum.

Jej zdaniem propozycja limitu wynagrodzeń "rozgrzeje" Naczelną Izbę Lekarską. - To są dobre deklaracje - przyznała.

Barbara Oliwiecka: propozycje zmian w ochronie zdrowia to punkt wyjścia do dyskusji Źródło: TVN24

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