"Pachnie polexitem"? Politolożka: PiS woli być poza systemem

Anna Wojciuk: PiS i Nawrocki są gotowi wypisywać Polskę z systemu norm, jakim jest Unia Europejska Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek ogłosił weto wobec rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE. Weto prezydenta było poprzedzone zdecydowanym sprzeciwem posłów PiS wobec rządowego projektu.

Sprawę komentowała w poniedziałkowym wydaniu programu "Wstajesz i wiesz" w TVN24 politolożka prof. Anna Wojciuk. Zwróciła uwagę, że głównym zarzutem strony prawicowej w dyskusji o SAFE jest to, iż program ten głębiej zintegruje Polskę z Unią Europejską oraz że stanowi kolejny mechanizm, w ramach którego Polska wchodzi w obszar tak zwanej warunkowości. Ta - jak wskazała Wojciuk - "bardzo źle się Prawu i Sprawiedliwości kojarzy", ponieważ "znacząco utrudniła wprowadzenie w Polsce zasad ustroju autorytarnego".

Wojciuk o celu prawicy. "PiS woli być poza tym systemem"

Według politolożki Prawo i Sprawiedliwość gra na to, by po dojściu do władzy nie mieć ograniczeń wynikających ze standardów Unii Europejskiej w zakresie praworządności.

- Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Nawrocki gotowi są stopniowo wypisywać Polskę z tego systemu norm, jakim jest Unia Europejska właśnie dlatego, że ten system nie pozwala zrealizować celu, z którym - jak rozumiem - prawica się z nim nie pożegnała, czyli właśnie wprowadzenie w Polsce ustroju autorytarnego - oceniła.

Dopytywana przez prowadzącego, czy "pachnie to polexitem", Wojciuk wskazała, że Unia Europejska wyciągnęła wnioski z przykładów Węgier i Polski, a w jej kolejnym budżecie środki mają być znacznie mocniej powiązane z przestrzeganiem normatywnych fundamentów UE.

- Dla prawicy to jest taki wybór: albo dopasujemy się do tych normatywnych zasad Unii Europejskiej, demokracji, praw człowieka, praworządności, zrezygnujemy z naszych dążeń do budowy, tutaj - no właśnie takiego autorytarnego ustroju - albo jednak idziemy wbrew tym regułom - stwierdziła. - Prawo i Sprawiedliwość określiło się (...) jako formacja, która woli być poza tym systemem normatywnym w imię własnych racji partyjnych - dodała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD