Peter Magyar spotkał się na Wawelu z kardynałem Grzegorzem Rysiem
Peter Magyar rozpoczął pierwszą oficjalną wizytę w Polsce jako szef rządu. Zgodnie z harmonogramem pierwszym przystankiem jest Kraków. Magyar udał się na Wawel, gdzie złożył kwiaty przed Pomnikiem św. Jana Pawła II. Potem spotkał się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Stąd premier pociągiem uda się do Warszawy na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.
Magyar odwiedzi także Gdańsk, gdzie zobaczy się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Po zakończeniu wizyty w Polsce premier pojedzie do Wiednia, a stamtąd wróci do Budapesztu.
Zanim Peter Magyar wszedł do wawelskiej katedry, został powitany przez metropolitę krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia.
Magyar rozpoczął wizytę na Wawelu od złożenia kwiatów przed Pomnikiem św. Jana Pawła II. Następnie wszedł do katedry.
Szłapka podkreślił, że wizyta Magayra ma "bardzo bogatą agendę". Przypomniał o planowanej rozmowie w cztery oczy z premierem Donaldem Tuskiem, dyskusjach plenarnych ministrów obu państw oraz spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim.
Rzecznik rząd Adam Szłapka był pytany, którzy polscy ministrowie będą uczestniczyć w spotkaniu z delegacją węgierską. Jak wskazał w trakcie konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu, będą to: minister finansów Andrzej Domański, szef MSWiA Marcin Kierwiński, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, ministra kultury Marta Cienkowska oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Po zakończeniu wizyty w Krakowie Konsulat Generalny Węgier planuje briefing prasowy z udziałem premiera Magyara.
Delegacja węgierska planuje złożyć wieńce przy Pomniku św. Jana Pawła II przed katedrą wawelską oraz wewnątrz świątyni w miejscach związanych z postaciami ważnymi także dla Węgier: przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego.
Według zapowiedzi wizyta szefa węgierskiego rządu w Krakowie ma charakter prywatny.
Premierowi towarzyszy między innymi szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Dzień przed wizytą poinformowała o odwołaniu ambasadora Węgier w Polsce.
Magyar już w kampanii wyborczej zapowiedział, że w pierwszą podróż zagraniczną jako premier uda się do Polski.
Ogłosił, że w skład jego delegacji weszli minister spraw zagranicznych Anita Orban, minister gospodarki i energii Istvan Kapitany, minister transportu i inwestycji David Vitezy, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltan Tarr oraz minister rolnictwa i żywności Szabolcs Bona.
Węgierski premier zapowiedział, że w Polsce spotka się z premierem, prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu.