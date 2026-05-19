RELACJA

Peter Magyar spotkał się na Wawelu z kardynałem Grzegorzem Rysiem

Peter Magyar
Peter Magyar na Wawelu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Premier Węgier Peter Magyar jest już w Polsce. Samolot austriackich linii lotniczych z węgierską delegacją na pokładzie wylądował po południu w Krakowie. Pierwszym punktem wizyty jest katedra wawelska i spotkanie z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Wydarzenie relacjonujemy w TVN24 i tvn24.pl.

Peter Magyar rozpoczął pierwszą oficjalną wizytę w Polsce jako szef rządu. Zgodnie z harmonogramem pierwszym przystankiem jest Kraków. Magyar udał się na Wawel, gdzie złożył kwiaty przed Pomnikiem św. Jana Pawła II. Potem spotkał się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Stąd premier pociągiem uda się do Warszawy na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim

Magyar odwiedzi także Gdańsk, gdzie zobaczy się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Po zakończeniu wizyty w Polsce premier pojedzie do Wiednia, a stamtąd wróci do Budapesztu. 

15:26

Zanim Peter Magyar wszedł do wawelskiej katedry, został powitany przez metropolitę krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia.

Premier Węgier Peter Magyar i metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś w czasie wizyty na Wawelu
Premier Węgier Peter Magyar i metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś w czasie wizyty na Wawelu
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski
14:55
WAŻNE

Magyar rozpoczął wizytę na Wawelu od złożenia kwiatów przed Pomnikiem św. Jana Pawła II. Następnie wszedł do katedry.

Peter Magyar na Wawelu
Źródło: TVN24
14:52
WAŻNE

Peter Magyar wraz z delegacją jest już na Wawelu.

14:51

Szłapka podkreślił, że wizyta Magayra ma "bardzo bogatą agendę". Przypomniał o planowanej rozmowie w cztery oczy z premierem Donaldem Tuskiem, dyskusjach plenarnych ministrów obu państw oraz spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim. 

14:45

Rzecznik rząd Adam Szłapka był pytany, którzy polscy ministrowie będą uczestniczyć w spotkaniu z delegacją węgierską. Jak wskazał w trakcie konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu, będą to: minister finansów Andrzej Domański, szef MSWiA Marcin Kierwiński, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, ministra kultury Marta Cienkowska oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak

14:31

Po zakończeniu wizyty w Krakowie Konsulat Generalny Węgier planuje briefing prasowy z udziałem premiera Magyara.

14:30

Delegacja węgierska planuje złożyć wieńce przy Pomniku św. Jana Pawła II przed katedrą wawelską oraz wewnątrz świątyni w miejscach związanych z postaciami ważnymi także dla Węgier: przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego.

14:28

Według zapowiedzi wizyta szefa węgierskiego rządu w Krakowie ma charakter prywatny. 

14:27

Premierowi towarzyszy między innymi szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Dzień przed wizytą poinformowała o odwołaniu ambasadora Węgier w Polsce. 

Jest decyzja w sprawie węgierskiego ambasadora w Polsce
Dowiedz się więcej:

Jest decyzja w sprawie węgierskiego ambasadora w Polsce

14:25

Magyar już w kampanii wyborczej zapowiedział, że w pierwszą podróż zagraniczną jako premier uda się do Polski. 

14:22
Węgierska delegacja opuściła pokład samolotu na lotnisku w Balicach
Źródło: TVN24
14:15

Teraz premier zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem.

14:14

Pierwszym punktem w harmonogramie węgierskiego premiera jest Kraków. Magyar zdecydował się na komercyjny lot austriackimi liniami lotniczymi. Samolot wylądował na lotnisku w Balicach po godzinie 14. 

Wcześniej premier opublikował zdjęcie z lotu w mediach społecznościowych. 

14:11

Ogłosił, że w skład jego delegacji weszli minister spraw zagranicznych Anita Orban, minister gospodarki i energii Istvan Kapitany, minister transportu i inwestycji David Vitezy, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltan Tarr oraz minister rolnictwa i żywności Szabolcs Bona.

14:11

Węgierski premier zapowiedział, że w Polsce spotka się z premierem, prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. 

Autorka/Autor: PAP, tvn24.pl
