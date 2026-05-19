RELACJA Peter Magyar spotkał się na Wawelu z kardynałem Grzegorzem Rysiem

Peter Magyar na Wawelu

Peter Magyar rozpoczął pierwszą oficjalną wizytę w Polsce jako szef rządu. Zgodnie z harmonogramem pierwszym przystankiem jest Kraków. Magyar udał się na Wawel, gdzie złożył kwiaty przed Pomnikiem św. Jana Pawła II. Potem spotkał się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Stąd premier pociągiem uda się do Warszawy na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.

Magyar odwiedzi także Gdańsk, gdzie zobaczy się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Po zakończeniu wizyty w Polsce premier pojedzie do Wiednia, a stamtąd wróci do Budapesztu.

Wszystkie wpisy (15) Najważniejsze (2) Sortowanie: od najnowszych od najnowszych od najstarszych 15:26 Zanim Peter Magyar wszedł do wawelskiej katedry, został powitany przez metropolitę krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia. Premier Węgier Peter Magyar i metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś w czasie wizyty na Wawelu Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski 14:55 WAŻNE Magyar rozpoczął wizytę na Wawelu od złożenia kwiatów przed Pomnikiem św. Jana Pawła II. Następnie wszedł do katedry. Peter Magyar na Wawelu Źródło: TVN24 14:52 WAŻNE Peter Magyar wraz z delegacją jest już na Wawelu. 14:51 Szłapka podkreślił, że wizyta Magayra ma "bardzo bogatą agendę". Przypomniał o planowanej rozmowie w cztery oczy z premierem Donaldem Tuskiem, dyskusjach plenarnych ministrów obu państw oraz spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim. 14:45 Rzecznik rząd Adam Szłapka był pytany, którzy polscy ministrowie będą uczestniczyć w spotkaniu z delegacją węgierską. Jak wskazał w trakcie konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu, będą to: minister finansów Andrzej Domański, szef MSWiA Marcin Kierwiński, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, ministra kultury Marta Cienkowska oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak. 14:31 Po zakończeniu wizyty w Krakowie Konsulat Generalny Węgier planuje briefing prasowy z udziałem premiera Magyara. 14:30 Delegacja węgierska planuje złożyć wieńce przy Pomniku św. Jana Pawła II przed katedrą wawelską oraz wewnątrz świątyni w miejscach związanych z postaciami ważnymi także dla Węgier: przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego. 14:28 Według zapowiedzi wizyta szefa węgierskiego rządu w Krakowie ma charakter prywatny. 14:27 Premierowi towarzyszy między innymi szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Dzień przed wizytą poinformowała o odwołaniu ambasadora Węgier w Polsce. Dowiedz się więcej: Jest decyzja w sprawie węgierskiego ambasadora w Polsce 14:25 Magyar już w kampanii wyborczej zapowiedział, że w pierwszą podróż zagraniczną jako premier uda się do Polski. 14:22 Węgierska delegacja opuściła pokład samolotu na lotnisku w Balicach Źródło: TVN24 14:15 Teraz premier zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. 14:14 Pierwszym punktem w harmonogramie węgierskiego premiera jest Kraków. Magyar zdecydował się na komercyjny lot austriackimi liniami lotniczymi. Samolot wylądował na lotnisku w Balicach po godzinie 14. Wcześniej premier opublikował zdjęcie z lotu w mediach społecznościowych. Rozwiń 14:11 Ogłosił, że w skład jego delegacji weszli minister spraw zagranicznych Anita Orban, minister gospodarki i energii Istvan Kapitany, minister transportu i inwestycji David Vitezy, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltan Tarr oraz minister rolnictwa i żywności Szabolcs Bona. 14:11 Węgierski premier zapowiedział, że w Polsce spotka się z premierem, prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Zobacz nowe wpisy ( ) Do góry