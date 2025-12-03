Weto Nawrockiego, Amerykanie u Putina, groźby Trumpa

Prezydent Karol Nawrocki o swoich decyzjach Źródło: X/Kancelaria Prezydenta RP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Weto prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki zawetował tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. W nagraniu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta poinformował, że złoży do Sejmu własny projekt ustawy, który "pozwoli spuścić psy z łańcuchów".

Premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznych dwa wpisy, odnoszące się do decyzji prezydenta Nawrockiego. "To już nie jest polityka, to zwykła podłość" - napisał w jednym z nich szef rządu. Sprawę komentowali także inni politycy koalicji rządzącej. - Nie jestem zaskoczona, ale jestem głęboko zasmucona - mówiła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tusk pokazał zdjęcie z psem. Reakcja na weto

2. Amerykanie u Putina

Kilka godzin trwało spotkanie delegacji amerykańskiej i rosyjskiej na Kremlu. W rozmowach uczestniczył specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz prezydent Rosji Władimir Putin.

Na negocjacjach pojawili się też specjalny wysłannik rosyjskiego prezydenta Kiryłł Dmitrijew oraz Jared Kushner, zięć amerykańskiego prezydenta. Rozmowy dotyczyły amerykańskiej propozycji planu pokojowego dla Ukrainy.

3. Trump grozi "atakami na lądzie"

Prezydent Donald Trump zapowiedział, że USA rozpoczną "ataki na lądzie" na wenezuelskich "przemytników narkotyków".

Amerykański prezydent zaznaczył, że zagrożona uderzeniami jest nie tylko Wenezuela, którą administracja USA oskarża o związki z kartelami. - Ktokolwiek to robi i sprzedaje to w naszym kraju, będzie podlegał atakom - ostrzegł.

4. Nowe przypadki odry

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pod koniec listopada poinformował o trzech osobach, u których rozpoznano zakażenie odrą.

W kolejnych siedmiu dniach nastąpił dynamiczny wzrost liczby potwierdzonych zachorowań. 2 grudnia sanepid przekazał, że "odnotowano 26 przypadków odry powiązanych z jednym ogniskiem epidemicznym".

5. Seria wypadków na A4

Około godziny 9.20 na 265. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia w rejonie Góry Świętej Anny na Opolszczyźnie doszło do trzech zdarzeń drogowych blisko siebie. W najpoważniejszym – zderzeniu samochodów osobowych, dwóch ciężarówek, busa i autobusu – zginęła jedna osoba.

Kilka godzin później do tragicznego wypadku doszło na 276. kilometrze autostrady A4. - Kierujący pojazdem ciężarowym najechał na tył cysterny przewożącej tłuszcz zwierzęcy. Pojazd ciężarowy stanął w płomieniach, na miejscu poniósł śmierć kierujący – informowała policja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD