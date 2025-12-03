Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Weto Nawrockiego, Amerykanie u Putina, groźby Trumpa

Pies na łańcuchu
Prezydent Karol Nawrocki o swoich decyzjach
Źródło: X/Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent Karol Nawrocki zawetował tak zwaną ustawę łańcuchową. Amerykańska delegacja kilka godzin prowadziła negocjacje na Kremlu w sprawie wojny w Ukrainie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że USA rozpoczną "ataki na lądzie" na "wenezuelskich przemytników narkotyków". Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 3 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Weto prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki zawetował tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. W nagraniu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta poinformował, że złoży do Sejmu własny projekt ustawy, który "pozwoli spuścić psy z łańcuchów".

Premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznych dwa wpisy, odnoszące się do decyzji prezydenta Nawrockiego. "To już nie jest polityka, to zwykła podłość" - napisał w jednym z nich szef rządu. Sprawę komentowali także inni politycy koalicji rządzącej. - Nie jestem zaskoczona, ale jestem głęboko zasmucona - mówiła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat.

Tusk pokazał zdjęcie z psem. Reakcja na weto
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk pokazał zdjęcie z psem. Reakcja na weto

2. Amerykanie u Putina

Kilka godzin trwało spotkanie delegacji amerykańskiej i rosyjskiej na Kremlu. W rozmowach uczestniczył specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz prezydent Rosji Władimir Putin.

Na negocjacjach pojawili się też specjalny wysłannik rosyjskiego prezydenta Kiryłł Dmitrijew oraz Jared Kushner, zięć amerykańskiego prezydenta. Rozmowy dotyczyły amerykańskiej propozycji planu pokojowego dla Ukrainy.

Blisko pięć godzin rozmów na Kremlu
Dowiedz się więcej:

Blisko pięć godzin rozmów na Kremlu

Świat

3. Trump grozi "atakami na lądzie"

Prezydent Donald Trump zapowiedział, że USA rozpoczną "ataki na lądzie" na wenezuelskich "przemytników narkotyków".

Amerykański prezydent zaznaczył, że zagrożona uderzeniami jest nie tylko Wenezuela, którą administracja USA oskarża o związki z kartelami. - Ktokolwiek to robi i sprzedaje to w naszym kraju, będzie podlegał atakom - ostrzegł.

4. Nowe przypadki odry

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pod koniec listopada poinformował o trzech osobach, u których rozpoznano zakażenie odrą.

W kolejnych siedmiu dniach nastąpił dynamiczny wzrost liczby potwierdzonych zachorowań. 2 grudnia sanepid przekazał, że "odnotowano 26 przypadków odry powiązanych z jednym ogniskiem epidemicznym".

15 nowych przypadków w tydzień. Odra na Podkarpaciu nie odpuszcza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

15 nowych przypadków w tydzień. Odra na Podkarpaciu nie odpuszcza

Zdrowie

5. Seria wypadków na A4

Około godziny 9.20 na 265. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia w rejonie Góry Świętej Anny na Opolszczyźnie doszło do trzech zdarzeń drogowych blisko siebie. W najpoważniejszym – zderzeniu samochodów osobowych, dwóch ciężarówek, busa i autobusu – zginęła jedna osoba.

Kilka godzin później do tragicznego wypadku doszło na 276. kilometrze autostrady A4. - Kierujący pojazdem ciężarowym najechał na tył cysterny przewożącej tłuszcz zwierzęcy. Pojazd ciężarowy stanął w płomieniach, na miejscu poniósł śmierć kierujący – informowała policja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Ochrona zwierzątKarol NawrockiWojna w UkrainieDonald TrumpWenezuelaOdraWypadkiNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Mgły
Dzień pod znakiem chmur i mgieł. Taka będzie środa
METEO
Barcelona - Atletico
Barcelona zdołała się podnieść. Cenna wygrana w ligowym hicie
EUROSPORT
imageTitle
Dziewięć goli w meczu Manchesteru City. Historyczny wyczyn Haalanda
EUROSPORT
imageTitle
Poznaliśmy pierwszych ćwierćfinalistów Pucharu Polski
Najnowsze
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
"Jedna bitwa po drugiej" na czele. W Ameryce ruszył sezon nagród
Kultura i styl
Polskie piłkarki ręczne przegrały z Francją
Polki rozbite przez mistrzynie świata
EUROSPORT
Witkoff na spotkaniu z Putinem
Blisko pięć godzin rozmów na Kremlu
Świat
W Waszyngtonie doszło do ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej
Strzelał w Waszyngtonie, zginęła żołnierka. Nie przyznaje się do winy
Świat
Donald Trump i Pete Hegseth
"Wiemy, gdzie mieszkają". Trump grozi "atakami na lądzie"
Świat
Robert Lewandowski zmarnował rzut karny w meczu z Atletico
Spektakularne pudło Lewandowskiego z rzutu karnego
EUROSPORT
shutterstock_2117281391
Wygrana w Eurojackpot. Kumulacja została rozbita
BIZNES
Ewakuacja mieszkańców miasta Hat Yai
Powódź przyszła nagle. "Jak tsunami"
METEO
shutterstock_2505840835
Chińska platforma zignorowała wezwanie. Sprawa trafi do prokuratury
BIZNES
Grzegorz Braun
"Delegalizacja powinna być absolutnym wyjątkiem". RPO o partii Brauna
Polska
Listy do świętego Mikołaja z DPS-ów
"Mam 93 lata. Poproszę o skromne prezenty". Każdy może zostać świętym Mikołajem
Katarzyna Czupryńska-Chabros
Mgły w nocy
Prawie cały kraj objęty ostrzeżeniami. Uważajmy
METEO
Aleksander Kwaśniewski
Kwaśniewski w "Kropce nad i": Putin chce wbić klin między Europę i USA
Polska
shutterstock_2450871139
Wstrzymują transport rosyjskiej ropy. Sytuacja "nie do wytrzymania"
BIZNES
Zełenski z wizytą w Irlandii
"Najbardziej niszczycielska wojna o wolność". Ale "jest realna szansa" na pokój
Świat
Black Friday USA
Rabaty i AI napędzają zakupy online. Cyber Week w USA z rekordowymi wynikami
BIZNES
02 1930 fpf gosc-0051
Ministra chce porozmawiać z premierem. "Czekam sześć tygodni"
Polska
kryptowaluty
Krypto w kłopocie, rynek podzielony, Komisja Nadzoru Finansowego oburzona
BIZNES
Ładunek wybuchowy w płockim teatrze
Ewakuacja w teatrze. Znaleziono ładunek wybuchowy
PŁOCK
Pożar hali ze zniczami w Kielcach miał miejsce w 2018 roku
Trzy osoby skazane po pożarze hali ze zniczami
Kielce
Hiszpania
Gigantyczne fale. "Trzeba zachować rozsądek i nie zbliżać się do nich"
METEO
Donald Trump
"Co za bałagan". Trump o "próbie zakończenia" wojny
Świat
22-latek został zatrzymany do kontroli
Prowadził pijany, w samochodzie miał otwartą puszkę piwa
WARSZAWA
Prezydent Karol Nawrocki
Szef klubu Konfederacji: rozmawiałem z prezydentem o pakcie senackim
Polska
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
314 kilometrów na godzinę. "Mogli stać się potencjalnymi zabójcami"
Białystok
imageTitle
Podano nazwisko nowego partnera Verstappena w Red Bullu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica