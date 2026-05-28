Polska

Co dalej z Ziobrą? Jest zapowiedź Żurka

Zbigniew Ziobro
Żurek: postaramy się unieważnić dokument, na podstawie którego Ziobro wyjechał
Jeśli okaże się, że węgierskie dokumenty, na podstawie których Zbigniew Ziobro wjechał do USA, zostały wydane bezprawnie, wystąpię do ICE - zapowiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w programie "News Michalskiego" w TVN24+.

Patryk Michalski, prowadzący program "News Michalskiego" w TVN24+ pytał Waldemara Żurka, czy amerykański Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) mógłby zająć się sprawą przebywającego w USA Zbigniewa Ziobry.

- Wystąpię z takim formalnym wnioskiem [do ICE - red.] - odparł. - Tylko najpierw muszę mieć pewność, jaki dokument wydały Węgry, na jakiej podstawie - uprzedził. Podkreślił, że życzyłby sobie, aby dokument podróży Zbigniewa Ziobry zotał anulowany, gdyż jego zdaniem został wydany "z pobudek politycznych, pozaprawnych".

- Jeśli przekonam do tego ministrów rządu węgierskiego (…) to kolejnym ruchem będzie zapytanie ICE, czy istnieje w Stanach jakaś ustawa "lex Ziobro", która pozwala mu być traktowanym na innych zasadach - zaznaczył.

Co z ekstradycją Ziobry?

Żurek przekazał także, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski został już przygotowany przez prokuraturę. - Jest gotowy, napisany od A do Z - poinformował.

Mówił również, że polski wymiar sprawiedliwości czeka na uprawomocnienie się aresztu dla Ziobry, co może pomóc w ekstradycji byłego ministra.

- Umowa dwustronna między Stanami Zjednoczonymi a Polską, dotycząca ekstradycji, nie wymaga prawomocności aresztu, ale my mamy doświadczenie z różnych spraw ekstradycyjnych, (...) kiedy pełnomocnik ściganego powiedział "ale on nie ma prawomocnego aresztu w Polsce", chociaż w Polsce na tym nieprawomocnym areszcie możemy go osadzić. Sądy wymagały tego [uprawomocnienia - red.] - wyjaśnił.

Zbigniew Ziobro w USA

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Jak informowała prokuratura, 9 maja Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów". Informowano, też, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

Udostępnij:
