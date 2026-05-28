Zderzenie hulajnóg, jedna osoba nie żyje

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę wieczorem na Zielonej Osi w Kutnie - to okolice alei ZHP. Na ścieżce rowerowej zderzyli się dwaj użytkownicy hulajnóg elektrycznych.

Trafił do szpitala w ciężkim stanie

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze - przekazała tvn24.pl mł. asp. Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

52-latek doznał bardzo poważnych obrażeń. - W stanie ciężkim, nieprzytomny, został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować - poinformowała Wasiak.

Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

To kolejny tego typu poważny wypadek w Kutnie. W poniedziałek na jednym z ciągów pieszo-rowerowych doszło do zderzenia użytkownika hulajnogi z rowerzystą. "W wyniku czołowego zderzenia się jednośladów 62-letni kierujący rowerem z poważnym urazem głowy został przetransportowany LPR do łódzkiego szpitala" - informowała policja w Kutnie.

