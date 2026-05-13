Nowy Sącz
Miał molestować 11-latkę. Z aresztu może wyjść za kaucją
Decyzję o aresztowaniu mężczyzny podjął Sąd Rejonowy w Nowym Sączu. O sprawie poinformowała tamtejsza prokuratura.
Poręczenie, które musi wpłacić 67-latek wynosi 200 000 złotych. "Prokurator zaskarżył do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu decyzję sądu w zakresie zastrzeżenia zmiany izolacyjnego środka zapobiegawczego na środki wolnościowe w przypadku wpłaty sumy poręczenia" – czytamy w komunikacie.
Dla dobra dziecka prokuratura nie udziela szczegółowych informacji o sprawie. Podaje jedynie, że zdarzenia miały miejsce na terenie Sądecczyzny na przestrzeni prawie dwóch lat.
Źródło: tvn24.pl