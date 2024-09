Pracownicy rosyjskiej stacji RT, wcześniej znanej jako Russia Today, mieli przekazać miliony dolarów na szerzenie prokremlowskiej propagandy w USA. Miało chodzić o firmę Tenet Media, znaną z prawicowych komentatorów i influencerów. - Rosyjska propaganda jak bezczelność Putina weszła na wyższy poziom - komentował Marcin Wrona w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO. Korespondent "Faktów" TVN tłumaczył, że Amerykanie oskarżają Rosję o stworzenie "sklepu z pożytecznymi idiotami", którzy "propagują kremlowską propagandę, nawet nie wiedząc, że to robią". Podał przykład, gdy jeden z komentatorów wygłaszał hasła, że "Ukraina napadła na Rosję i stawia świat na krawędzi trzeciej wojny światowej". Jacek Stawiski zwrócił uwagę, że przez zasadę wolności słowa, z których m.in. Elon Musk "robi cnotę", sprawia, że "nieodpowiedzialni ludzie mogą mówić, co chcą". Gospodarze programu odnieśli się następnie do wygranej skrajnie prawicowej AfD w niemieckich wyborach w Turyngii.

