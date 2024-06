Spotkanie Putina i Kim Dzong Una to "dyplomacja dwóch żebraków"

Władimir Putin we wtorek odwiedził Koreę Północną, gdzie spotkał się z Kim Dzong Unem. Zdaniem Marcina Wrony "to jest kolejny element zacieśniania się stosunków na tej nowej osi zła". Tłumaczył w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO, że dyktatorzy podpisali porozumienie podobne do artykułu piątego Traktatu Północnoatlantyckiego. - Obydwa państwa zobowiązują się, że w przypadku ataku na jedno z nich, drugie natychmiast ruszy na pomoc - mówił Wrona. Wskazał, iż niedawno Ukraina dostała pozwolenie od Amerykanów na atakowanie celów rosyjskich za pomocą broni otrzymywanej od nich. Jacek Stawicki zwrócił uwagę, że Putin odwiedził także Wietnam, który z krajem Kim Dzong Una od czasu "końca zimnej wojny jest traktowany jako wyłączna strefa interesu" Chin. - I Pekin nie jest zadowolony - mówił. Jego zdaniem spotkanie dyktatorów to "dyplomacja dwóch żebraków". - Oni próbują coś pokazać Pekinowi - stwierdził.

