Stopy procentowe w tym kraju najwyższe od 30 lat

gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Japonia. Kobieta poślubiła mężczyznę, którego wygenerowała sztuczna inteligencja
Bank centralny Japonii podniósł stopę referencyjną do poziomu 0,75 procent - najwyższego od trzech dekad. Dodatkowo zasygnalizował gotowość dalszego zacieśniania polityki pieniężnej - poinformował Reuters.

Zgodnie z oczekiwaniami rynku bank centralny w piątek podniósł krótkoterminową stopę procentową do 0,75 proc. z 0,5 proc. Decyzję podjęto jednogłośnie. Poprzednio stopy procentowe zostały podniesione w styczniu z 0,25 do 0,5 proc.

Piątkowa decyzja oznacza, że stopy procentowe w Japonii znalazły się na najwyższym poziomie od 1995 r., czyli kryzysu finansowego, który wciągnął Bank Japonii w długotrwałą walkę z deflacją.

Komunikat banku centralnego

Bank centralny usunął z komunikatu zapisy mówiące o stagnacji gospodarczej i inflacji wywołanej amerykańskimi cłami. Podkreślił za to, że Japonia zmierza w kierunku trwałego osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2 proc., wspieranego przez wzrost wynagrodzeń, oraz że jest gotowa na dalszą normalizację polityki pieniężnej.

"Oceniając ostatnie dane i badania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że tandem umiarkowanego wzrostu płac i inflacji będzie się utrzymywał" - podał Bank Japonii w w piątkowym oświadczeniu, wyjaśniającym decyzję o podwyżce stóp.

"Biorąc pod uwagę, że realne stopy procentowe pozostają na znacząco niskim poziomie, Bank Japonii będzie kontynuował zacieśniania polityki pieniężnej", jeśli prognozy gospodarcze i inflacyjne okażą się słuszne - dodano w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa.

shutterstock_2567913645
"Banki będą mówić, że absolutnie tak nie jest". Kto więc zapłaci?
Maja Piotrowska
ED_578475
Co miesiąc o ponad 2 tysiące złotych mniej w kieszeni. A prezes NBP na to: "Będziemy drugą Francją!"
Tomasz Słomczyński
Warren Buffett
Miły starszy pan w okularach. Gdzie jest pułapka?
Joanna Rubin-Sobolewska

Prognozy dla gospodarki

Bank centralny zaprezentował w piątek nieco bardziej optymistyczną ocenę gospodarki niż na poprzednim posiedzeniu w październiku, wskazując, że będzie "rosła w umiarkowanym tempie".

Wcześniej oceniał, że wzrost może utknąć w miejscu z powodu amerykańskich ceł, jednak gospodarka kraju wykazała się odpornością na politykę USA.

Podkreślając optymizm w zakresie perspektyw inflacyjnych, bank zmienił także ocenę inflacji bazowej, wskazując, że będzie ona stopniowo rosnąć, podczas gdy w październiku prognozował jej przejściową stagnację.

Pilot myśliwca F/A-18E Super Hornet na pokładzie lotniskowca USS Gerald R. Ford (CVN 78)
USA gotowe do uderzenia? Takich sił nie zgromadzono od dekad
Maciej Michałek
Chińskie samochody
Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie
Maciej Michałek
shutterstock_2381859347
Zupa z byle czego i pocerowane rajstopy. Tak się żyje w polskim Biedańsku
Marcin Zaborski
Autorka/Autor: wk/dap

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Mirko Kuzmanovic / Shutterstock

JaponiaStopy procentoweInflacja
