Turystyka Nocna prohibicja w Chorwacji. Miasto ma dość imprez turystów Oprac. Wiktor Knowski |

Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tatiana Gnuchykh/Shutterstock

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Rada miejska Makarskiej przyjęła uchwałę, która ogranicza sprzedaż napojów alkoholowych w punktach handlowych w godzinach od 21.00 do 6.00 rano. Obostrzenie nie obejmuje lokali gastronomicznych - barów i restauracji.

Chorwackie media zauważyły, że w miesiącach letnich to popularne miasto wśród turystów - zwłaszcza w historycznym centrum i okolicach plaży - zmaga się z problemem licznych zgromadzeń publicznych, którym często towarzyszy hałas, niewłaściwe zachowanie i zaśmiecanie. Makarska, licząca 13 tys. mieszkańców, gościła w zeszłym roku prawie 340 tys. turystów.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Makarskiej

"Decyzja ta ma na celu znalezienie równowagi między jakością życia mieszkańców, interesami przedsiębiorców, potrzebami odwiedzających a ochroną dziedzictwa kulturowego i tożsamości miasta, zgodnie ze strategicznym dążeniem Makarskiej do zrównoważonego rozwoju służącego obywatelom" - oświadczyły władze miasta.

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Inne chorwackie miasta, Split i Zadar, zapowiadały wcześniej plan podjęcia podobnego kroku. W maju ułatwił im to chorwacki parlament wprowadzając poprawki do ustawy o handlu, umożliwiające miastom i gminom ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu w celu "ochrony zdrowia publicznego, porządku publicznego, dziedzictwa kulturowego i środowiska" - podaje dziennik "Turkiye Today".