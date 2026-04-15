Tech

Europejski koncern podnosi prognozy na 2026. Boom na AI napędza rynek chipów

Oprac. Jan Sowa
Pamięć RAM
Uzależnienie świata od półprzewodników (materiał z 2021 roku)
Źródło: TVN24
ASML, jeden z kluczowych graczy globalnego rynku półprzewodników, podnosi prognozy sprzedaży na 2026 rok. Wyniki za pierwszy kwartał okazały się lepsze od oczekiwań analityków, a popyt na układy związane ze sztuczną inteligencją pozostaje silny.

Holenderski koncern ASML zwiększył prognozy sprzedaży na 2026 rok po tym, jak jego wyniki za pierwszy kwartał przewyższyły oczekiwania rynku. Wzrost napędza utrzymujący się popyt na półprzewodniki wykorzystywane w systemach sztucznej inteligencji.

Wyniki powyżej oczekiwań

Spółka odnotowała w pierwszym kwartale sprzedaż netto na poziomie 8,8 mld euro wobec oczekiwanych 8,5 mld euro. Zysk netto wyniósł 2,8 mld euro, podczas gdy konsensus zakładał 2,5 mld euro. Wcześniej firma prognozowała przychody w przedziale 8,2-8,9 mld euro.

Lepsze wyniki skłoniły ASML do rewizji prognoz na kolejne lata. Obecnie spółka zakłada, że sprzedaż netto w 2026 roku wyniesie od 36 do 40 mld euro. Wcześniej mówiła o przedziale 34-39 mld euro.

AI napędza rynek chipów

Jak podkreśla prezes ASML, perspektywy branży pozostają bardzo dobre. - Perspektywy wzrostu branży półprzewodników nadal się umacniają, napędzane trwającymi inwestycjami w infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją – powiedział Christophe Fouque.

- Popyt na chipy przewyższa podaż. W odpowiedzi nasi klienci przyspieszają plany zwiększania mocy produkcyjnych na 2026 rok i kolejne lata, wspierani długoterminowymi umowami ze swoimi klientami - dodał.

ASML jest uznawany za barometr globalnego popytu na półprzewodniki, ponieważ produkuje zaawansowane maszyny niezbędne do ich wytwarzania.

Popyt na pamięć rośnie

Silny popyt potwierdzają także wyniki klientów spółki. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) poinformował niedawno o rekordowych przychodach kwartalnych, napędzanych zapotrzebowaniem na chipy do AI.

Na rynku utrzymuje się niedobór pamięci, co doprowadziło ceny tych komponentów do rekordowych poziomów. Pamięć odgrywa kluczową rolę w systemach sztucznej inteligencji i centrach danych. W efekcie firmy z Korei Południowej, takie jak Samsung i SK Hynix, planują zwiększać moce produkcyjne, co oznacza większe zapotrzebowanie na maszyny ASML.

W pierwszym kwartale aż 51 proc. sprzedaży nowych urządzeń ASML trafiło do segmentu pamięci, wobec 30 proc. w poprzednim kwartale. Klienci z Korei Południowej odpowiadali za 45 proc. sprzedaży, a z Tajwanu za 23 proc.

Wyzwania i ograniczenia eksportowe

Mimo dobrych wyników firma mierzy się z problemami, zwłaszcza w Chinach. ASML nie może eksportować do tego kraju najbardziej zaawansowanych maszyn ze względu na ograniczenia handlowe.

Dodatkowo grupa amerykańskich polityków zaproponowała przepisy, które mogłyby objąć zakazem także mniej zaawansowane urządzenia.

W efekcie udział sprzedaży systemów do Chin spadł do 19 proc. w pierwszym kwartale, wobec 36 proc. w poprzednim kwartale.

