Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"FAKTY"

W sieci zła. Eksperci: internet rodziców i dzieci to dwa różne światy

|
shutterstock_2733893905
Internet dzieci i internet rodziców to dwa różne światy. Materiał Katarzyny Górniak, reporterki "Faktów" TVN.
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Internet, który znają dorośli, coraz mniej przypomina ten, z którego korzystają dzieci. Jak ostrzegają eksperci z NASK i Kids Alert, najmłodsi w sieci są dziś narażeni nie tylko na kontakt z nieodpowiednimi treściami, ale też na szantaże i przestępstwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Materiał Katarzyny Górniak, reporterki "Faktów" TVN.

Internet dzieci i internet rodziców - to dwa różne światy.

- Algorytmy osobom dorosłym pokazują zupełnie inne treści niż młodym osobom i dotrzeć do tego, co oglądają ich dzieci jest trudno - powiedział Arkadiusz Michałowski z zespołu dyzurnet.pl Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

- Dzieci właściwie w pierwszych momentach kontaktu z osobą nieznajomą otrzymują zdjęcia genitaliów, treści seksualne - wskazała Martyna Różycka, kierowniczka zespołu dyżurnet.pl NASK.

Niebezpieczeństwa w internecie

Jednym z miejsc szczególnie niebezpiecznych są strony z wideoczatami.

- Na niej dzieci wchodzą, widzą onanizujących się mężczyzn i myślą że na tym sprawa się kończy. No niestety nie, okazuje się, że ponad połowa osób, która wchodzi na tę platformę jest nagrywana - zaznaczyła Dominika Bucholc, rzeczniczka prasowa Kids Alert.

Co się dzieje dalej - o tym mówi raport dyżurnetu, zespołu, który w ramach NASK analizuje szkodliwe dla dzieci treści w internecie.

"Kończy wolność słowa". Von der Leyen i problem mediów społecznościowych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Kończy wolność słowa". Von der Leyen i problem mediów społecznościowych

Gabriela Sieczkowska

AI w służbie przestępców

- To bezpieczeństwo jest zagrożone w zupełnie innym wymiarze niż do tej pory - dodała.

Bo przestępcy zaczęli rozbierać dzieci w sieci za pomocą sztucznej inteligencji. Liczba wygenerowanych za pomocą AI treści, które przedstawiają wykorzystywanie seksualne dzieci wzrosła w statystykach dyżurnetu rok do roku aż o trzysta procent.

- Coraz trudniej jest zauważyć, że te treści są syntetyczne, są wygenerowane - powiedziała Martyna Różycka z dyżurnet.pl.

Treści są wytworzone lub przetworzone - na podstawie tego, co sprawca znajdzie - na przykład na platformach społecznościowych.

- Rodzice nie zdają sobie sprawy jak groźne może być publikowanie naszego dziecka. wystarczy próba głosu, wyraz twarzy, zdjęcie, krótkie wideo aby za pomocą sztucznej inteligencji stworzyć nielegalny materiał - dodała Dominika Bucholc.

Rośnie liczba szantaży

Wzrasta też liczba szantaży na tle seksualnym, gdy sprawcy wymuszają prawdziwe lub generują fałszywe materiały intymne. Zmienił się też sposób ich dystrybucji - to już nie swobodne przeglądanie - a hasła, chmury i jednorazowe linki, zamknięte grupy i komunikatory.

- Konta związane z manosferą, z mizoginią, gdzie publikowane są intymne wizerunki młodych dziewczyn opatrzone bardzo wulgarnymi, obraźliwymi komentarzami. aby zdjąć takie zdjęcie, dziewczyna musi zapłacić - przekazał Michałowski.

Czytaj też: Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci

Gdzie zgłaszać szkodliwe treści?

Szkodliwe treści znalezione w sieci można zgłosić do dyżurnetu przez formularz, mail lub mobywatela. Dyżurnet je zablokuje i zgłosi policji - choć do zrobienia jest znacznie więcej.

- Mówimy o właścicielach generatorów sztucznej inteligencji, którzy powinni zabezpieczać swoje modele, ale mówimy też o rodzicach, którzy nie powinni publikować wizerunku dziecka oraz platformach, które powinny reagować - zaznaczyła Różycka.

No i oczywiście o sprawcach, którym nie wolno tego po prostu robić.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: "Fakty" TVN
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
TVN24
Insulinooporność wynika z otyłości, nie odwrotnie. Mitem jest, że utrudnia redukcję masy ciała
To nie choroba, ale nie zwiastuje nic dobrego
Zuzanna Kuffel
Postępujące kostniejące zapalenie mięśni (FOP)
"Tworzą się dodatkowe kości". FOP zamienia ciało w klatkę
Piotr Wójcik
Udostępnij:
Tagi:
Media społecznościoweInternetFakty TVN
Katarzyna Górniak
Katarzyna Górniak
Reporterka "Faktów" TVN
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_1027730443
"Pierwszy krok". Iran znosi rekordową blokadę
Donald Trump
Trump poinformował o swoim stanie zdrowia
TVN24
Lotnisko w Tampie
Zielona karta po nowemu. Nowe rozporządzenie Trumpa "wywraca wszystko do góry nogami"
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
TVN24
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
WARSZAWA
Pożar hotelu w Maladze
Pożar w hotelu. "Wybiegliśmy tak, jak staliśmy"
TVN24
Sylwester Suszek zaginął w 2022 roku.
"Formuła się wyczerpała". Zmiana w śledztwie w sprawie Sylwestra Suszka
Zespół autorów
Bartłomiej CiepielewskiJoanna Rubin-SobolewskaMichał Fuja
Maja Mecan i Badoes
"Wszyscy trzymamy kciuki". Nowe informacje w sprawie 11-letniej Mai
TVN24
Karol Nawrocki w dniu zaprzysiężenia na prezydenta. W tle Ryszard Terlecki, Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
"Kotłuje się tam". Mamy "kłótnię w prawicowej rodzinie"
FAKTY PO FAKTACH
Ciężarówka na boku na trasie S8
Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę do Warszawy. "Kabina całkowicie zmiażdżona"
WARSZAWA
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Wtargnięcie do siedziby PK. Żurek powołał zespół, Korneluk wysłał pismo
Maciej Duda
Kopuła ciepła nad Europą
Kopuła ciepła nas oszczędziła. "Mielibyśmy tutaj piekło"
METEO
Jitra, Malezja osoba w szkole Jitra Kebangsaan, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19
Pacjenci uciekli ze szpitala, jeden jest zakażony ebolą
TVN24
Donald Tusk
Stopnie zagrożenia na terenie całego kraju. Jest decyzja premiera
Z kraju
System Patriot
"Wiele się zmieniło". Tomczyk o zgodzie USA na produkcję rakiet
TVN24
Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
"Nigdy czegoś takiego nie widziałem". Bezprecedensowa gala
TVN24
Noc, opady, deszcz, droga
Noc przyniesie chmury i deszcz
METEO
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ambasador Rosji w MSZ. "Zdecydowane wezwanie"
TVN24
shutterstock_2692002571
Magyar likwiduje urząd, który "służył interesom Rosji". Powołał go Orban
TVN24
Małgorzata Manowska i Zbigniew Kapiński
"Zbyszku, mam dla ciebie trzy rady". Manowska odchodzi
TVN24
policja straz samochody ulica shutterstock_2222650047
"To jest plaga i problem"
Sebastian Zakrzewski
Wyrok dla Meksykanów za produkowanie narkotyków
Narkotykowe laboratorium w podlaskiej wsi. Meksykanie skazani
TVN24
Ośmiornica
"Jest malutka i niebieska". Oto ośmiornica, której dotąd nie znaliśmy
METEO
imageTitle
Zrobiła to po raz kolejny. Zjawiskowa kreacja Naomi Osaki
EUROSPORT
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
TVN24
Przemysław Czarnek
"Słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura. To by było w stylu PiS-u"
TVN24
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
TVN24
shutterstock_2347511867 Bardzo duży tankowiec do przewozu ropy naftowej podczas operacji załadunku i bunkrowania w porcie. Tankowiec do przewozu ropy naftowej. Międzynarodowa żegluga handlowa
Ropa naftowa na wagę złota. Europa coraz bliżej kryzysu

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica