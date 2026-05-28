Microsoft z wielkim kontraktem dla Pentagonu. USA chcą ciąć koszty
Nowa umowa, nazwana Core Enterprise Technology Agreement, obejmuje m.in. subskrypcje Microsoft 365 - w tym pocztę elektroniczną, Worda, Excela i PowerPointa - a także usługi chmurowe oraz licencje lokalne.
Według przedstawicieli Pentagonu dotychczasowe zakupy były rozproszone pomiędzy różne instytucje i realizowane niezależnie od siebie, co przez lata prowadziło do rosnących, powielających się kosztów.
Jak podkreślono, nowa umowa nie oznacza dodatkowych wydatków. Środki pochodzą z już istniejących budżetów przeznaczonych na odnawiane kontrakty dotyczące oprogramowania Microsoftu.
Pentagon liczy, że scentralizowanie zakupów pozwoli wykorzystać pełną skalę departamentu do negocjowania niższych cen i ograniczenia niepotrzebnych kosztów.
Porozumienie daje też Microsoftowi gwarantowaną, szeroką obecność w całych amerykańskich siłach zbrojnych.