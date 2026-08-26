Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Zwrot w procesie Mety. Gigant zdecydował się na ugodę, zapłaci miliardy

|
Facebook Meta
Wyrok w sprawie Mety i YouTube'a
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Meta zgodziła się na zawarcie ugody w procesie, w którym spółka została oskarżona o celowe projektowanie Facebooka i Instagrama, tak aby uzależniały młodych użytkowników - poinformował Reuters. Gigant zapłaci maksymalnie 16,68 miliarda dolarów.

W sierpniu rozpoczął się proces, w którym 29 stanów USA oskarża Metę m.in. o naruszenie prawa federalnego poprzez niewłaściwe gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia korzystających z jej platform. Proces miał potrwać około sześciu tygodni.

Ugoda została zawarta podczas procesu przed sądem federalnym w Kalifornii. Ponadto z dokumentów wynika, że Meta zgodziła się wprowadzić w całym kraju zmiany dotyczące korzystania z Facebooka i Instagrama dla nastoletnich użytkowników.

Meta ma dodać m.in. dzienne limity korzystania z ich platform społecznościowych oraz blokady nocne.

Akcje Mety rosły o 4,4 proc. w handlu przedsesyjnym.

Meta podpisała ugodę

Według informacji przekazanych we wtorek przez Bloomberg News, Meta prowadziła rozmowy z prokuratorami generalnymi w sprawie zawarcia ugody. Miałaby ona zostać podpisana w trakcie procesu, który ma potrwać sześć tygodni.

>>> 29 stanów kontra Meta. Ruszyła batalia sądowa

Jeszcze we wtorek wieczorem prokurator generalny Nevady Aaron Fard wydał komunikat, w którym zapowiedział ogłoszenie "istotnej ugody w zakresie ochrony konsumentów z udziałem wiodącej firmy technologicznej".

Trwający proces przeciwko Mecie to jeden z najgłośniejszych, który dotyczy zarzutów projektowania platform społecznościowych w sposób, aby uzależniały młodych użytkowników. Zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem wyboru ławy przysięgłych, federalny sąd apelacyjny odmówił wstrzymania procesu.

Zeznania ważnych pracowników

We wtorek zeznania składał dyrektor generalny Instagrama Adam Mosseri. Zakwestionował zarzuty prokuratorów, że jego firma miała ukrywać przed opinią publiczną negatywne informacje. Jego przesłuchanie ma być kontynuowane w środę.

Natomiast pierwszym świadkiem w sprawie był Arturo Bejar, były dyrektor działu inżynierii Mety. Podczas procesu zeznał, że Mark Zuckerberg przedkładał rozwój Facebooka i Instagrama nad bezpieczeństwo dzieci w sieci. - Jeśli Mark uzna coś za priorytet, góry ruszają w ciągu kilku miesięcy - zeznał Bejar.

Bejar pracował w Mecie w latach 2009-2015 jako szef działu inżynieryjnego. Następnie w latach 2019-2021 współpracował z firmą już jako niezależny kontraktor i zajmował się dobrostanem nastoletnich użytkowników Instagrama.

Jeszcze w 2023 roku zeznawał przed komisją Senatu USA, że Meta wiedziała o nękaniu i innych zagrożeniach, z którymi mierzyli się nastolatkowie na jej platformach, ale nie podejmowała wystarczających działań.

Źródło: Reuters, The Guardian
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
40 min
pc
Przełom w sprawie Zondacrypto. Padają pierwsze nazwiska. "Będzie ich dużo"
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
MetaFacebookMark ZuckerbergMedia społecznościoweInstagram
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
pap_20260816_0IS
Płonie imperium najbogatszej kobiety w kraju. "Wojna wróciła do Rosji"
Maja Piotrowska
Nowa siedziba centrali PKO BP
Duża kara. Największy bank chce ponownego rozpatrzenia
Z kraju
Matka z dzieckiem
800 plus może zostać wstrzymane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega
Z kraju
Samoloty F-35 na pasie startowym na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Nowe F-35 w Polsce. Wicepremier zapowiada
Z kraju
komputer laptop studentka shutterstock_2679591697
Studenci mieli płacić więcej. UOKiK reaguje
Z kraju
Michał Fuja
Michał Fuja opowiada, jak próbowano zablokować publikacje: łapówka okraszona groźbą
Z kraju
Adam Sanocki
Wiceprezes Polskich Portów Lotniczych odwołany
Z kraju
jaja jajka shutterstock_1463733140
Walczą z ogniskiem salmonelli. Jaja mogły trafić do Polski
Ze świata
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
emerytura
Dodatek dla emerytów. Wkrótce ZUS przeleje pieniądze
Dla seniora
Budapeszt, Węgry shutterstock_2551036123
Węgrzy planują wejście do strefy euro. Premier przyznaje, że "nie spełniają żadnego kryterium"
Ze świata
Wiedźmin IV - zwiastun
Premiera "Wiedźmina 4" coraz bliżej. "Najbardziej ambitna gra w naszej historii"
Z kraju
Kolej dużych prędkości do CPK
CPK. Budowa dworca kolejowego ruszy za rok
Z kraju
Karol Nawrocki
Słony rachunek za weta prezydenta. Rzecznik Nawrockiego odpowiada
Z kraju
Donald Trump
Spór między USA a Kanadą wchodzi na kolejny poziom. "Może pocałować mnie w d..."
Ze świata
Peter Magyar
Zarobili za Orbana, mają oddać za Magyara
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Lotto bez głównej wygranej, wysokie wypłaty za piątki
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Jeden gracz rozbił bank. Padła główna wygrana w Eurojackpot
Z kraju
shutterstock_2636083803 (1)
Tajlandia ściga fikcyjne spółki. Jest polski wątek w śledztwie
Ze świata
Petru
Petru jest na "nie". "Będzie więcej podatków, a nie mniej"
"FAKTY PO FAKTACH"
55269920506_43c67e0f5f_k
Kolejny raport i kolejne wątpliwości. Pytania o udział Polskiej Fundacji Narodowej
Alicja Skiba
Donald Trump
Kanada odpowiada Trumpowi. Będą cła odwetowe na 700 produktów
Ze świata
shutterstock_2684802017
"Szeroko zakrojona operacja". Blokują rosyjskie konta
Tech
pieniadze zloty pln kalkulator shutterstock_2633375807
Koniec podatkowego bufora. Obniżenie kwoty ryczałtu to nie wszystko
Dla firm
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Morawiecki: mniej firm zagranicznych płaciło CIT. "Takiego zestawienia nie ma i nie może być"
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2570153043
Nowy rodzaj AI. Jak przeczytanie "Wojny i pokoju" pięć milionów razy
Tech
norwegia oslo shutterstock_1590837796
"Sytuacja nadal nie jest opanowana". Trzeci atak hakerów w Norwegii
Tech
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Nowe cła uderzyły w chińskie paczki. Liczba przesyłek spadła o połowę
Handel
shutterstock_2365534981
"Najgorsze obawy mieszkańców". Ten incydent miał to pokazać
Tech
Według badania "Zatory płatnicze" Krajowego Rejestru Długów ponad połowa małych i średnich firm skarży się, że ich klienci nieterminowo płacą za produkty lub usługi
"Niepokojący sygnał". Coraz więcej firm ma ponad milion złotych długu
Dla firm
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica