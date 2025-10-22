USG, mammografia, rezonans. Wszystko, co musisz wiedzieć o profilaktyce raka piersi

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Każda kobieta powinna robić USG piersi raz na rok od 20. roku życia albo wcześniej, jeśli przyjmuje antykoncepcję hormonalną. Kiedy należy dołączyć do tego mammografię?

Samobadanie piersi jest ważne, ale trzeba podchodzić do niego z rozwagą. - Nie może być tak, że pacjentka wrzuca opis USG albo mammografii w chat GPT, a potem na tej podstawie analizuje swoje ciało - mówi dr n. med. Antonina Lisowska, która specjalizuje się w diagnostyce piersi.

Rezonans piersi jest świetną metodą, ale tylko wtedy, jeśli jest zlecony u odpowiedniej pacjentki i opisywany przez dobrego specjalistę. Jakie są do niego wskazania?

Zuzanna Kuffel: Kiedy kobieta powinna zacząć profilaktycznie badać piersi?

Dr n. med. Antonina Lisowska: Wytyczne mówią generalnie, że od 20. roku życia. Do kiedy? Tak długo, jak będzie żyła i miała siłę dojść na badanie. Od 20-tych urodzin robimy USG piersi raz w roku. Nic - także ciąża czy laktacja - nas z tego nie zwalnia. Jeżeli nastolatka przyjmuje antykoncepcję hormonalną, też już powinna co roku badać piersi. Chociaż nie pokrywa się to z wytycznymi, ja zachęcam mamy, żeby zabierały na USG piersi nawet nastolatki, które nie stosują antykoncepcji hormonalnej, po to, aby nauczyć je profilaktyki i pokazać im, że powinnyśmy do niej podchodzić bezstresowo. Może dzięki temu te dziewczyny nie będą rezygnowały z badań jak ich matki czy babki, które boją się, że lekarz coś im wykryje. Jeżeli ktoś urodził się kobietą i w ramach korekty płci przechodzi obustronną mastektomię, też nie jest zwolniony z corocznego badania, ponieważ komórki gruczołu piersiowego mogą być nawet nad mostkiem i tam też czasami rozwija się nowotwór. Zostają jeszcze węzły chłonne, które również trzeba monitorować. Dlatego też cały czas badamy kobiety po mastektomiach. Te operacje oczywiście zmniejszają ryzyko raka piersi, ale nie do zera.

Część czytelniczek pewnie zdziwi informacja, że USG powinny robić od 20. roku życia, skoro mammografia w programie badań przesiewowych obejmuje tylko kobiety od 45. do 74. roku życia jako te najbardziej zagrożone zachorowaniem na raka piersi.

Jest różnica między badaniami profilaktycznymi a przesiewowymi. Te drugie są po to, aby odciążyć Narodowy Fundusz Zdrowia. Statystycznie w tabelach liczy się, czy refundowanie badań przesiewowych całej populacji kobiet w danym wieku jest tańsze niż leczenie wszystkich pacjentek z tej grupy, które zachorują i rozwiną zaawansowanego raka piersi. Na tej podstawie ustalono widełki wiekowe screeningu w mammografii. Poza tymi widełkami kobiety też chorują na raka piersi, więc nie są zwolnione z badań profilaktycznych, mimo iż program badań przesiewowych ich nie obejmuje.