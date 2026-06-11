Zdrowie Kolejne weto prezydenta. Chodzi o lekarzy spoza UE Oprac. Agnieszka Pióro |

Setki lekarzy mogą stracić prawo pracy w Polsce. NRL chce weta prezydenta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przyjęty najpierw przez Sejm, a potem również przez Senat projekt zawierał zostały szeroko komentowane w mediach przepisy odnoszące się do egzaminów z języka polskiego dla lekarzy spoza Unii Europejskiej pracujących w Polsce na podstawie warunkowego prawa wykonywania zawodu. Z uwagi na nie prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie ustawy.

Ale akt uwzględniał również zmiany dotyczące źródła finansowania badań diagnostycznych dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, przebywających w zakładach penitencjarnych i umożliwił też leczenie osobom nieubezpieczonym z HIV. Ustawa miała zapewnić osobom żyjącym z HIV, niezależnie od statusu ubezpieczeniowego, dostęp do wizyt lekarskich i korzystanie z programu leczenia antyretrowirusowego, w ramach programu polityki zdrowotnej, bez dodatkowych opłat.

"Jeśli prezydent zawetuje ustawę, bez prawa do świadczeń zdrowotnych zostaną nieubezpieczeni pacjenci z wirusem HIV i osoby osadzone, które chorują na WZW C (wirusowe zapalenie wątroby typu C - PAP). Jest to duże zagrożenie epidemiologiczne. Brak dostępu do leczenia dla jakiejkolwiek grupy chorych spowoduje znaczący wzrost liczby zachorowań" - ostrzegało MZ w opublikowanym 21 maja komunikacie. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

Prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy

W nagraniu zamieszczonym na m.in. platformach społecznościowych Karol Nawrocki tłumaczy, że zdecydował się na weto właśnie ze względu na tę część ustawy, która zawiera regulacje wydłużające do 1 maja 2027 r. terminy na złożenie egzaminu z języka polskiego przez lekarzy spoza Unii Europejskiej.

Oświadczenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego. pic.twitter.com/GW7fMQAvY8 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 11, 2026 Rozwiń

- Nie mam żadnych wątpliwości, że rozwiązania poprawiające dostęp do leczenia osób żyjących z HIV oraz wzmacniające bezpieczeństwo epidemiologiczne są potrzebne i powinny zostać jak najszybciej wprowadzone - stwierdził. - Nie mogę jednak zaakceptować sytuacji, w której do ustawy dotyczącej walki z ciężkimi chorobami zostają dopisane przepisy budzące poważne wątpliwości i dotyczące bezpieczeństwa pacjentów. To kolejny raz, gdy rządzący stosują metodę na brzydką wrzutkę - dodał. Kancelaria głowy państwa poinformowała, że jednocześnie prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy dotyczący zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. "Zawiera oczekiwane zmiany w obszarze dotyczącym dostępu do leczenia osób żyjących z HIV oraz zmian źródeł finasowania badań diagnostycznych pacjentom z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, przebywającym w zakładach penitencjarnych" - poinformowano na stronie kancelarii.