Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Czy mężczyzna może kupić tabletkę "dzień po"? Eksperci wyjaśniają

|
shutterstock_2622639759
Tabletka "dzień po" będzie sprzedawana osobom powyżej 15 lat
Źródło: TVN24
Antykoncepcja awaryjna przestaje być wyłącznie kobiecym tematem. - Coraz więcej mężczyzn postrzega antykoncepcję awaryjną jako wspólną odpowiedzialność, a nie kobiecy obowiązek - mówią eksperci kampanii edukacyjnej "Poranek Po". Badania potwierdzają, że mężczyźni coraz częściej uczestniczą w decyzjach dotyczących stosowania tej metody.

Według ekspertów wspólne podejmowanie decyzji dotyczących antykoncepcji awaryjnej staje się wyrazem dojrzałości emocjonalnej i wzajemnego szacunku. - To pokazuje zmianę pokoleniową. Mężczyźni chcą być realnym wsparciem dla swoich partnerek. Chcą uczestniczyć w decyzjach, rozumieć dostępne opcje i dzielić się odpowiedzialnością za konsekwencje. Wspólna rozmowa i decyzja nie tylko wzmacniają związek, ale też pozwalają parom podejmować świadome wybory, oparte na wiedzy i wzajemnym szacunku - komentował dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr Merks, ekspert w dziedzinie opieki farmaceutycznej, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Farmacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie tylko wazektomia. Szansa na pigułkę dla mężczyzn?

Nie tylko wazektomia. Szansa na pigułkę dla mężczyzn?

Anna Bielecka
Michał Wiśniewski przeszedł wazektomię. Czy to zabieg odwracalny?

Michał Wiśniewski przeszedł wazektomię. Czy to zabieg odwracalny?

Anna Bielecka

Wspólna sprawa

Czy mężczyzna może kupić tabletkę "dzień po"? - To nie jest tak, że mężczyzna ma być wykluczony z procesu, kiedy jest potrzeba zastosowania antykoncepcji awaryjnej. Jeżeli mężczyzna posiada kod recepty, może ją zrealizować. Oczywiście zachęcamy, żeby na przykład towarzyszył partnerce. Ideą tej kampanii jest to, że to nie jest sprawa dla jednej osoby, to jest wspólna odpowiedzialność - mówiła w rozmowie tvn24.pl Olga Sierpniowska, ekspertka kampanii "Poranek Po".

Mężczyźni coraz bardziej dostrzegają, że antykoncepcja, także awaryjna nie jest wyłącznie kobiecą sprawą. To ważny krok w stronę partnerskiego podejścia do zdrowia reprodukcyjnego. W sytuacjach, gdy potrzebna jest szybka decyzja, wsparcie ze strony partnera może okazać się kluczowe - to emocjonalne, praktyczne i informacyjne. Znajomość zasad działania antykoncepcji awaryjnej, jej skuteczności i ograniczeń pozwala mężczyznom aktywnie uczestniczyć w rozmowie o wspólnym bezpieczeństwie i podejmować decyzje oparte na wiedzy, a nie stereotypach.

Badania potwierdzają, że mężczyźni coraz częściej uczestniczą w decyzjach dotyczących stosowania antykoncepcji awaryjnej. Według analiz Guttmacher Institute 13-30 proc. mężczyzn przyznało, że oni i ich partnerka użyli lub przynajmniej omówili możliwość użycia tabletki "dzień po".

Zadajmy sobie to pytanie. Pokaże, co naprawdę jest dla nas ważne
Dowiedz się więcej:

Zadajmy sobie to pytanie. Pokaże, co naprawdę jest dla nas ważne

Kluczowe znaczenie ma otwarta i szczera rozmowa między partnerami. Wspólne omawianie dostępnych metod, możliwych skutków ubocznych oraz własnych potrzeb i obaw pozwala lepiej zrozumieć wzajemne oczekiwania i budować poczucie partnerstwa. Wsparcie partnera może przybierać różne formy - wspólne poszukiwanie rzetelnych informacji, rozmowa o wątpliwościach, czy towarzyszenie w wizycie u lekarza. Takie podejście pozwala, aby decyzja była wspólna, oparta na dialogu i świadomości, a nie na presji czy kontroli jednej ze stron.

- Mimo iż mężczyzna może pełnić aktywną rolę, wspierając partnerkę w dostępie do antykoncepcji awaryjnej na przykład poprzez pomoc w umówieniu konsultacji czy zdobyciu informacji o tabletkach - jego rola powinna opierać się na wsparciu i dialogu, a nie narzucaniu wyboru. Literatura podkreśla, że najlepsze efekty przynosi podejmowanie decyzji wspólnie, w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Taka postawa umożliwia świadome, odpowiedzialne i oparte na wiedzy decyzje, które respektują potrzeby i granice obu partnerów - podkreślał dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr Merks.

Dla kogo recepta farmaceutyczna?

- Jeżeli mówimy o konsultacji, która odbywa się w aptece, i o wystawieniu recepty farmaceutycznej, to jest ona przeznaczona dla pacjentki. Ta rozmowa powinna odbywać się w pokoju opieki farmaceutycznej, a nie przy okienku, w warunkach zapewniających poszanowanie godności i intymności. Pacjentka może przyjść z osobą towarzyszącą, jeżeli będzie się czuła wtedy lepiej - tłumaczyła Olga Sierpniowska.

To nie jest recepta, którą farmaceuta wystawi zaocznie. - Powinien przeprowadzić ustrukturyzowany wywiad, rozmowę i zebrać dane. Nie jest to możliwe w sytuacji, kiedy przechodzi mężczyzna. On może zrealizować receptę znając kod i dane pacjentki - dodała Olga Sierpniowska.

Polska w ogonie Europy. Chodzi o antykoncepcję
Dowiedz się więcej:

Polska w ogonie Europy. Chodzi o antykoncepcję

Kampania "Poranek Po" to kampania edukacyjna i inicjatywa, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat antykoncepcji awaryjnej, a także zapewnienia, aby wszystkie kobiety w Polsce, które z niej korzystają mogły czuć się pewnie i bezpiecznie.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Zdrowie mężczyznZdrowie kobietZdrowieGinekologia
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
19-latka przy ograniczeniu 40 km/h jechała z prędkością 91 km/h
Prawo jazdy to nie "świstek na wolność". 19-latka straciła prawo jazdy
Wrocław
Lamine Yamal, kolejny geniusz futbolu
Cudowne dziecko z kłopotami
Przemysław Kuwał
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Zmiany dla kredytobiorców. Pierwszy bank z taką ofertą
BIZNES
Z Luwru skradziono cenne klejnoty
"Zdumiewające zeznania" po zuchwałej kradzieży w Luwrze
Świat
ABW
Funkcjonariusz ABW na "patriotycznej domówce" z politykami PiS. Są konsekwencje
Polska
Mężczyźni zostali zatrzymani po pościgu
Uciekali po włamaniu, a z samochodu wyrzucali skradzione przedmioty
Łódź
Mężczyzna, którego wizerunek zarejestrowały kamery w Rabce-Zdroju
On po uderzeniu stracił przytomność, ona padła na jezdnię. Policja szuka sprawcy
Kraków
Kierowca sam założył blokadę na swoje auto. Chciał uniknąć mandatu
Założył blokadę na swoje auto. To miał być sposób na mandat
Trójmiasto
Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M., pseudonim Wielki Bu
"Wielki Bu" już w Polsce
Lublin
Zbigniew Ziobro w 2012 roku
Chciał zlikwidować immunitety dla "świętych krów". Teraz sam z takiego korzysta
Polska
Psy zagryzały się nawzajem
Dramat zwierząt pod Warszawą. "Psy, tak jak ludzie, czasem się zabijają"
Alicja Glinianowicz
Biegi Niepodległości w Warszawie
W Biegu Niepodległości weźmie udział ponad 20 tysięcy osób
WARSZAWA
gdansk shutterstock_1460207540
"Obłożenie wynosi blisko 90 procent"
BIZNES
Zniszczenia w prowincji Cebu po przejściu tajfunu Kalmaegi
Zabił co najmniej 140 osób. Teraz idzie na Wietnam
METEO
Waldemar Żurek
"Zupełne novum" w nowelizacji ustawy o KRS
Polska
Trojaczki przyszły na świat w bydgoskim szpitalu
Trojaczki przyszły na świat w szpitalu w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorskie
lekarz pacjent gabinet shutterstock_1548752348
Męskie zdrowie pod lupą. Jedno badanie może uratować życie
Zdrowie
Emma Stone w filmie "Bugonia" (reż. Yorgos Lanthimos)
Czy jest jeszcze nadzieja dla świata? Ten film nie pozostawia złudzeń
"WYBÓR WRONY"
imageTitle
Coraz bliżej wielkiego powrotu do reprezentacji
EUROSPORT
Miejsce wypadku
Nie ustąpił pierwszeństwa, wjechał w rowerzystkę, nie przeżyła
Wrocław
shutterstock_2133073563
Seria awarii, kłopoty klientów. "To nie były przypadkowe ciosy"
Natalia Szostak
Urząd Miasta Krakowa
Skończył się papier toaletowy w szkole? Trzeba będzie prosić urzędników o więcej
Bartłomiej Plewnia
Robot chirurgiczny
Małe dziurki zamiast dużego cięcia, większa precyzja. Problem? Pieniądze
Zdrowie
Zorza polarna we Władysławowie (Pomorskie)
"Najbliższe noce mogą być spektakularne". Kiedy wypatrywać zorzy polarnej
METEO
Sprawcy rozboju w areszcie
Poznał dwóch mężczyzn na dworcu, pobili go i okradli
WARSZAWA
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Najpierw atak na ratowników, potem gwałt. I na koniec przed sąd
Szczecin
Radosław Sikorski
Sikorski "poszkodowany" w sprawie Pegasusa. "Zwyrole"
Polska
imageTitle
Żadna emerytura. Słynny 44-latek w kadrze na Puchar Świata
EUROSPORT
parking samochody shutterstock_1968638431
Wielki koncern po pożarach wzywa do serwisu. "Parkujcie na zewnątrz"
BIZNES
41-latek usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem
Ranny pies leżał w kontenerze. Zatrzymali 41-latka
Kielce
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica