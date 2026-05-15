Wrocław "Długo oczekiwana zmiana stała się faktem". Pierwsza taka transkrypcja we Wrocławiu

Urząd Miejski we Wrocławiu poinformował, że w piątek, 15 maja, dokonano we wrocławskim Urzędzie Stanu Cywilnego pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego.

"Długo oczekiwana zmiana stała się faktem. Po wielu latach, a ostatnio także intensywnych miesiącach walki małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą są małżeństwami również w świetle polskiego prawa. Zawdzięczamy to przede wszystkim dzielnym parom, które weszły na drogę sądową, ich prawnikom i prawniczkom oraz organizacjom i osobom, które od wielu lat zaangażowane są w działania na rzecz praw osób LGBT+ i praw człowieka" - poinformowała Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia ds. równego traktowania.

Pierwsza transkrypcja w Warszawie

Orzeczenie TSUE z 25 listopada 2025 roku stwierdza, że odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii Europejskiej tej samej płci, które zostało legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, stanowi naruszenie unijnego prawa.

10 grudnia 2025 roku Szeptycka zwróciła się do ministra spraw wewnętrznych i administracji z oficjalnym apelem o niezwłoczne wydanie odpowiedniego rozporządzenia oraz przygotowanie niezbędnych zmian systemowych. Podobny apel 5 grudnia wystosowała także Wrocławska Rada ds. Równego Traktowania.

W czwartek rano pierwszą w Polsce transkrypcję zrealizowano w USC w Warszawie. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu br. w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu.

Będzie nowy formularz

Wcześniej, w 2023 roku, NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później – w listopadzie 2025 roku – Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych. Pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.

Prace nad rozporządzeniem w sprawie wzorów aktów stanu cywilnego, które umożliwi transkrypcje aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zaczęły się w listopadzie 2025 roku, po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zobowiązał Polskę do uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach UE.

Rozporządzenie zostało już podpisane przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, a jego kontrasygnatę w najbliższych dniach zapowiedział w czwartek szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.

Pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula wyjaśniła, że nastąpi zmiana formularza aktu zawarcia małżeństwa - który docelowo ma mieć trzy formy, uzależnione od tego, kto zawarł małżeństwo, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.

