Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

"Długo oczekiwana zmiana stała się faktem". Pierwsza taka transkrypcja we Wrocławiu

|
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Rafał Trzaskowski o pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu dokonał w piątek pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. "Długo oczekiwana zmiana stała się faktem" - oceniła Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania.

Urząd Miejski we Wrocławiu poinformował, że w piątek, 15 maja, dokonano we wrocławskim Urzędzie Stanu Cywilnego pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego.

Urząd Miejski Wrocławia
Urząd Miejski Wrocławia
Źródło zdjęcia: TVN24

"Długo oczekiwana zmiana stała się faktem. Po wielu latach, a ostatnio także intensywnych miesiącach walki małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą są małżeństwami również w świetle polskiego prawa. Zawdzięczamy to przede wszystkim dzielnym parom, które weszły na drogę sądową, ich prawnikom i prawniczkom oraz organizacjom i osobom, które od wielu lat zaangażowane są w działania na rzecz praw osób LGBT+ i praw człowieka" - poinformowała Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia ds. równego traktowania.

Czarzasty przyniósł do studia dokument. "To jest duża sprawa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czarzasty przyniósł do studia dokument. "To jest duża sprawa"

Polska

Pierwsza transkrypcja w Warszawie

Orzeczenie TSUE z 25 listopada 2025 roku stwierdza, że odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii Europejskiej tej samej płci, które zostało legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, stanowi naruszenie unijnego prawa.

10 grudnia 2025 roku Szeptycka zwróciła się do ministra spraw wewnętrznych i administracji z oficjalnym apelem o niezwłoczne wydanie odpowiedniego rozporządzenia oraz przygotowanie niezbędnych zmian systemowych. Podobny apel 5 grudnia wystosowała także Wrocławska Rada ds. Równego Traktowania.

W czwartek rano pierwszą w Polsce transkrypcję zrealizowano w USC w Warszawie. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu br. w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu.

"Dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci"

WARSZAWA

Będzie nowy formularz

Wcześniej, w 2023 roku, NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później – w listopadzie 2025 roku – Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych. Pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.

Klatka kluczowa-415366
Wyrok NSA w sprawie transkrypcji małżeństwa jednopłciowego
Źródło: TVN24

Prace nad rozporządzeniem w sprawie wzorów aktów stanu cywilnego, które umożliwi transkrypcje aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zaczęły się w listopadzie 2025 roku, po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zobowiązał Polskę do uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach UE.

Rozporządzenie zostało już podpisane przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, a jego kontrasygnatę w najbliższych dniach zapowiedział w czwartek szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.

Pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula wyjaśniła, że nastąpi zmiana formularza aktu zawarcia małżeństwa - który docelowo ma mieć trzy formy, uzależnione od tego, kto zawarł małżeństwo, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
51 min
pc
Choroba Fabry'ego. "Gdy pacjent trafi na nieodpowiedniego lekarza, gdzie jest odsyłany? Do psychiatry"
Wywiad medyczny
44 min
3107_spektrum
Życie w spektrum autyzmu
Udostępnij:
Tagi:
małżeństwaWrocławUrząd Miasta WrocławDolny ŚląskLGBTTSUE
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy, odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
Ten błąd podnosi ciśnienie i grozi niepotrzebnym leczeniem. Potwierdziły to najnowsze badania
Zdrowie
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
Polska
Ten krzyż policjanci zabezpieczyli w sprawie
Nauczycielka wyrzuciła do kosza halloweenowy krzyż. Jest decyzja
Trójmiasto
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
Opole
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
"Osobista prośba" radnej opublikowana w sieci. Prosiła marszałka o posadę dla męża
WARSZAWA
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Policja "stanowczo dementuje informacje" z TV Republika
Pies i kot - zdjęcie poglądowe
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Sejm zdecydował
Widok na Giewont w piątek 15.05.26. Szczyt spowijają gęste chmury
"Jedna osoba spadła z kopuły szczytowej". Piorun trafił w ludzi na Giewoncie
METEO
Władimir Putin i Alaksander Łukaszenka spotkali się na wyspie Wałaam
Mają "szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią". Zełenski o ustaleniach wywiadu
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
Posadzili drzewa pod wiaduktem. "Po prostu bez sensu"
Magdalena Gruszczyńska
Sokółka (woj. podlaskie), 14.12.2021. Miejscowość Sokółka przy granicy z Białorusią
Dostali miliony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość mają zwrócić
Białystok
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
Burzowo, pochmurno
Gdzie jest burza? Pogoda pogarsza się w kolejnych regionach
METEO
Boeing 737 MAX 9 samolot - Coby Wayne shutterstock_2409321735
Chiny stawiają na Boeinga. Mogą kupić setki samolotów
BIZNES
Donald Trump, Xi Jinping
Donald Trump wyleciał z Chin. Jest komunikat Pekinu
Świat
Błażej Spychalski
"Pomóc panu ministrowi...". Ujawnili akt oskarżenia byłego rzecznika Dudy
Polska
Drogowcy planują nocne prace na S8
Nocne prace na S8, zmiany tras autobusów i zamknięte wjazdy
WARSZAWA
Zatrzymania po pobiciu na Moście Świętokrzyskim
Zarzuty i wnioski o areszt po pobiciu nastolatków na moście
WARSZAWA
Zderzenie czterech aut na S7
Ogromny korek na trasie S7 po zderzeniu czterech aut
WARSZAWA
Piątkowa burza nad powiatem ropczycko-sędziszowskim
Burze w Polsce. Niezwykły timelapse pokazuje ich skalę
METEO
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
Mariusz Błaszczak na sali posiedzeń Sejmu
PiS bojkotuje głosowanie w Sejmie
Polska
wierzchołek góry lodowej
"To co widać na antenie, to wierzchołek góry lodowej". Wrocławska ekipa TVN24 zdradza kulisy
Marta Balukiewicz
Dyrektor pogotowia w Katowicach i jego kierowca
"To nie tylko moje". Dyrektor pogotowia tłumaczy się z kontrowersyjnych wydatków
Katowice
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
W weekend zamknięty zostanie przejazd przez tory w Wesołej
Zamykają przejazd przez tory. Na zawsze
WARSZAWA
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, posłanka Lewicy Bożena Borowiec i poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski na sali posiedzeń Sejmu
Nowa posłanka w Sejmie
Pilne
Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu zrezygnował ze stanowiska
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica