Pożar składowiska odpadów. Gęsty dym widoczny z daleka
Pożar na ulicy Fabrycznej w Pietrzykowicach wybuchł przed godziną 14. Nad miejscem zdarzenia unosi się słup dymu, widoczny z dużej odległości.
- Pali się składowisko odpadów, w tym makulatury i plastiku. Prowadzimy działania gaśnicze. Podaliśmy sześć prądów gaśniczych. Na miejscu działa 13 zastępów straży pożarnej - przekazał tvn24.pl kpt. Damian Górka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Strażacy prowadzą działania, których celem jest opanowanie ognia i niedopuszczenie do jego dalszego rozprzestrzeniania się.
Nie była konieczna ewakuacja, nie ma osób poszkodowanych.
