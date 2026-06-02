Trójmiasto Śmiertelny wypadek w Gdańsku. Samochód uderzył w mur przejścia podziemnego

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek na wysokości przystanku Brama Żuławska w Gdańsku. Służby zostały wezwane na miejsce chwilę przed godziną 7.

Jak przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji, kierujący osobową Toyotą, jadący w kierunku ul. Elbląskiej z nieustalonych przyczyn uderzył w mur przejścia podziemnego. Pomimo udzielonej przez ratowników pomocy medycznej życia 57-latka nie udało się uratować.

Śmiertelny wypadek w centrum Gdańska. Policja wyjaśnia okoliczności

Przyczynę zdarzenia pod nadzorem prokuratura wyjaśnia policja.

Na czas prowadzonych czynności z ruchu wyłączono dwa z trzech pasów ruchu w kierunku ul. Elbląskiej.

