Śmiertelny wypadek w Gdańsku. Samochód uderzył w mur przejścia podziemnego
Do tragicznego wypadku doszło we wtorek na wysokości przystanku Brama Żuławska w Gdańsku. Służby zostały wezwane na miejsce chwilę przed godziną 7.
Jak przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji, kierujący osobową Toyotą, jadący w kierunku ul. Elbląskiej z nieustalonych przyczyn uderzył w mur przejścia podziemnego. Pomimo udzielonej przez ratowników pomocy medycznej życia 57-latka nie udało się uratować.
Przyczynę zdarzenia pod nadzorem prokuratura wyjaśnia policja.
Na czas prowadzonych czynności z ruchu wyłączono dwa z trzech pasów ruchu w kierunku ul. Elbląskiej.
