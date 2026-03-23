Wybory na granicy remisu

Ruch wolności z minimalną przewagą w wyborach w Słowenii

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ruch Wolności premiera Roberta Goloba zdobył w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Słowenii 28,54 proc. głosów. Słoweńska Partia Demokratyczna byłego premiera Janeza Janszy uzyskała z kolei 28,17 proc. poparcia - podała Państwowa Komisja Wyborcza (DVK) na podstawie 99,45 proc. obliczonych głosów.

Ugrupowanie obecnego szefa słoweńskiego rządu zdobyło 29 miejsc w 90-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Wynik Janszy daje jego partii 28 mandatów.

Dziewięć mandatów zdobyła koalicja partii Nowa Słowenia, Słoweńska Partia Ludowa i Fokus, po sześć mandatów Demokraci i Socjaldemokraci, a koalicja Lewicy i Wiosny oraz ruch obywatelski Resni.ca zdobyły po pięć mandatów.

Premier Słowenii Robert Golob Źródło: PAP/EPA/ANTONIO BAT

Wybory parlamentarne w Słowenii

Niedzielne wybory były dziesiątymi w historii niepodległej od 1991 roku Słowenii. Do godziny 16 głos oddało 859 909 wyborców, czyli 50,73 proc. z ok. 1,7 mln uprawnionych do głosowania obywateli.

Lokale wyborcze były otwarte od godz. 7 do 19. Słoweńcy wybierali 90 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, z których 88 posłów wybiera się w systemie proporcjonalnym w ośmiu okręgach wyborczych, a dwa dodatkowe miejsca są zarezerwowane dla włoskiej i węgierskiej mniejszości narodowych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Mikołaj Stępień