Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Świat

Wybory na granicy remisu

Premier Słowenii Robert Golob
Ruch wolności z minimalną przewagą w wyborach w Słowenii
Źródło: Reuters
Ugrupowanie premiera Roberta Goloba uzyskało przewagę w wyborach parlamentarnych w Słowenii - wynika z danych tamtejszej Państwowej Komisji Wyborczej. Opublikowane wyniki pokazują jednak, że zdobyło niecałe pół punktu procentowego więcej niż opozycja.

Ruch Wolności premiera Roberta Goloba zdobył w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Słowenii 28,54 proc. głosów. Słoweńska Partia Demokratyczna byłego premiera Janeza Janszy uzyskała z kolei 28,17 proc. poparcia - podała Państwowa Komisja Wyborcza (DVK) na podstawie 99,45 proc. obliczonych głosów.

Ugrupowanie obecnego szefa słoweńskiego rządu zdobyło 29 miejsc w 90-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Wynik Janszy daje jego partii 28 mandatów.

Dziewięć mandatów zdobyła koalicja partii Nowa Słowenia, Słoweńska Partia Ludowa i Fokus, po sześć mandatów Demokraci i Socjaldemokraci, a koalicja Lewicy i Wiosny oraz ruch obywatelski Resni.ca zdobyły po pięć mandatów.

Źródło: PAP/EPA/ANTONIO BAT

Wybory parlamentarne w Słowenii

Niedzielne wybory były dziesiątymi w historii niepodległej od 1991 roku Słowenii. Do godziny 16 głos oddało 859 909 wyborców, czyli 50,73 proc. z ok. 1,7 mln uprawnionych do głosowania obywateli.

Lokale wyborcze były otwarte od godz. 7 do 19. Słoweńcy wybierali 90 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, z których 88 posłów wybiera się w systemie proporcjonalnym w ośmiu okręgach wyborczych, a dwa dodatkowe miejsca są zarezerwowane dla włoskiej i węgierskiej mniejszości narodowych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Stępień

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANTONIO BAT

Udostępnij:
Tagi:
SłoweniaEuropa
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

