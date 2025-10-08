Porozumienie "bardzo blisko". Trump: mogę pojechać na Bliski Wschód pod koniec tygodnia

Donald Trump przekazał, że Izrael zgodził się na pierwszy etap wycofania sił Źródło: TVN24

Donald Trump mówił w środę w Białym Domu o toczących się w Egipcie negocjacjach w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy. Jak ocenił, porozumienie jest "bardzo blisko".

Trump o możliwej podróży na Bliski Wschód

- To jest coś, co myślę, że się wydarzy. Jest na to duża szansa. Mogę tam pojechać pod koniec tygodnia, może w niedzielę, zobaczymy. Ale jest bardzo duża szansa, że negocjacje przebiegają bardzo dobrze - mówił prezydent USA.

Trump nie sprecyzował, gdzie dokładnie miały się udać.

Jak przypomina CNN, negocjatorzy obecnie spotykają się w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk nad Morzem Czerwonym, aby sfinalizować porozumienie, które ma doprowadzić do uwolnienia zakładników ze Strefy Gazy i zakończenia walk.

