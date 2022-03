Ukraińska armia: Rosjanie zaatakowali rakietami jednostkę wojskową na obrzeżach Dniepru

Ambasador USA w Meksyku wezwał meksykańskich polityków do przyłączenia się do Stanów Zjednoczonych we wspieraniu Kijowa walczącego z rosyjską inwazją, dzień po tym, jak jego rosyjski odpowiednik zachęcał Meksyk do przeciwstawienia się "Wujkowi Samowi". - Rosyjski ambasador był tu wczoraj i robił dużo hałasu o tym, jak Meksyk i Rosja są tak blisko. To, przepraszam, nigdy nie może się zdarzyć - powiedział na spotkaniu z meksykańskimi politykami ambasador USA Ken Salazar.