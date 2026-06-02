"Dziewczyna Republiki". Przez 70 lat nikt nie wiedział, kim była

Fotograf zrobił kobiecie 41 zdjęć. Na niektórych stoi oparta o ścianę z plakatami i czyta dziennik "Corriere della Sera", na innych trzyma wyciągniętą w górę lewą pięść, ale do historii przeszło właśnie to, na którym wystawia głowę z gazety.

Tak jak każdy dorosły Polak kojarzy fotografię z gestem Władysława Kozakiewicza na igrzyskach olimpijskich w Moskwie, tak nie ma dorosłego Włocha, który nie znałby tego zdjęcia "Dziewczyna Republiki".

Stało się symbolem historycznego referendum, które przeprowadzono 80 lat temu - 2 czerwca 1946 roku. To właśnie wtedy Włosi mieli zdecydować o formie ustroju ich państwa - monarchii lub republice.

Wybrali drugą opcję. Ta fotografia to pamiątka atmosfery tamtych dni. Narodzin nowego, odważnych planów na przyszłość.

- Urodziłem się w latach 50., więc twarz tej kobiety towarzyszyła całej mojej młodości i całemu mojemu dorosłemu życiu. Widziałem ją wszędzie: na plakatach, w podręcznikach, była i jest używana przez ruchy społeczne, partie polityczne, instytucje - wylicza w rozmowie z TVN24+ Mario Tedeschini Lalli, włoski dziennikarz.

Zdjęcie "wystąpiło" też w ostatnim prezydenckim orędziu noworocznym, widać je obok Konstytucji Republiki Włoskiej, na tle których przemawiał Sergio Mattarella Źródło zdjęcia: Presidenza della Repubblica Italiana Quirinale

Przez 70 lat tożsamość "Dziewczyny Republiki" pozostawała tajemnicą. - W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, kim była ta kobieta. Postanowiłem to sprawdzić - mówi Tedeschini Lalli.

W 2015 roku dziennikarz opublikował w sieci apel z pytaniem. Po kilku miesiącach otrzymał anonimową wiadomość, która pomogła mu rozwiązać tę zagadkę.

"Myślę, że mógłbym pomóc"

Młoda kobieta spogląda w górę. Oczy ma zmrużone, trochę od słońca, a trochę od szerokiego, promiennego uśmiechu. Jej falowane włosy są zaczesane do tyłu.

Głowa modelki wystaje z rozdartej pierwszej strony dziennika "Corriere della Sera". Tuż nad nią widnieje napis: "Narodziła się Republika Włoska".

Jak opowiada Tedeschini Lalli, na samym początku swojego śledztwa wiedział jedynie, że zdjęcie zostało zrobione w Mediolanie i opublikowane 15 czerwca 1946 roku na okładce tygodnika "Tempo". Okładka nosiła tytuł "Rinasce l'Italia" ("Odrodziły się Włochy").

Dziennikarz przeszukiwał archiwa, dzwonił do znajomych reporterów, rozmawiał z synem Federica Patellaniego, autora fotografii. Wszystko na nic, każdy z tropów się urywał.

Aż w końcu, po kilku miesiącach od opublikowania apelu, dostał maila, na którego czekał.

