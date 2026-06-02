Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

"Dziewczyna Republiki". Przez 70 lat nikt nie wiedział, kim była

Wanda Woźniak
Wanda Woźniak
Zdjęcie - symbol rodzącej się Republiki Włoskiej
Zdjęcie - symbol rodzącej się Republiki Włoskiej
Źródło zdj. gł.: Federico Patellani, Regione Lombardia/ domena publiczna
Szeroki uśmiech, zmrużone oczy, zaczesane do tyłu falowane włosy. Czarno-białe zdjęcie młodej kobiety stało się symbolem referendum z 2 czerwca 1946 roku. To dzień, w którym Republika Włoska wygrała z monarchią. Przez dekady tożsamość Włoszki z fotografii pozostawała tajemnicą. W jej rozwiązaniu pomógł anonimowy czytelnik po apelu dziennikarza. Artykuł dostępny w subskrypcji

Fotograf zrobił kobiecie 41 zdjęć. Na niektórych stoi oparta o ścianę z plakatami i czyta dziennik "Corriere della Sera", na innych trzyma wyciągniętą w górę lewą pięść, ale do historii przeszło właśnie to, na którym wystawia głowę z gazety.

Tak jak każdy dorosły Polak kojarzy fotografię z gestem Władysława Kozakiewicza na igrzyskach olimpijskich w Moskwie, tak nie ma dorosłego Włocha, który nie znałby tego zdjęcia "Dziewczyna Republiki".

Stało się symbolem historycznego referendum, które przeprowadzono 80 lat temu - 2 czerwca 1946 roku. To właśnie wtedy Włosi mieli zdecydować o formie ustroju ich państwa - monarchii lub republice.

Wybrali drugą opcję. Ta fotografia to pamiątka atmosfery tamtych dni. Narodzin nowego, odważnych planów na przyszłość.

- Urodziłem się w latach 50., więc twarz tej kobiety towarzyszyła całej mojej młodości i całemu mojemu dorosłemu życiu. Widziałem ją wszędzie: na plakatach, w podręcznikach, była i jest używana przez ruchy społeczne, partie polityczne, instytucje - wylicza w rozmowie z TVN24+ Mario Tedeschini Lalli, włoski dziennikarz.

Zdjęcie "wystąpiło" też w ostatnim prezydenckim orędziu noworocznym, widać je obok Konstytucji Republiki Włoskiej, na tle których przemawiał Sergio Mattarella
Zdjęcie "wystąpiło" też w ostatnim prezydenckim orędziu noworocznym, widać je obok Konstytucji Republiki Włoskiej, na tle których przemawiał Sergio Mattarella
Źródło zdjęcia: Presidenza della Repubblica Italiana Quirinale

Przez 70 lat tożsamość "Dziewczyny Republiki" pozostawała tajemnicą. - W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, kim była ta kobieta. Postanowiłem to sprawdzić - mówi Tedeschini Lalli.

W 2015 roku dziennikarz opublikował w sieci apel z pytaniem. Po kilku miesiącach otrzymał anonimową wiadomość, która pomogła mu rozwiązać tę zagadkę.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Kim była bohaterka słynnej fotografii "Dziewczyna Republiki"?
  • Jak odkryto tożsamość symbolu włoskiego referendum z 1946 roku?
  • Dlaczego zdjęcie stało się ikoną włoskiej historii?
  • Jakie znaczenie miało referendum z 1946 roku dla włoskiego społeczeństwa?

"Myślę, że mógłbym pomóc"

Młoda kobieta spogląda w górę. Oczy ma zmrużone, trochę od słońca, a trochę od szerokiego, promiennego uśmiechu. Jej falowane włosy są zaczesane do tyłu.

Głowa modelki wystaje z rozdartej pierwszej strony dziennika "Corriere della Sera". Tuż nad nią widnieje napis: "Narodziła się Republika Włoska".

Jak opowiada Tedeschini Lalli, na samym początku swojego śledztwa wiedział jedynie, że zdjęcie zostało zrobione w Mediolanie i opublikowane 15 czerwca 1946 roku na okładce tygodnika "Tempo". Okładka nosiła tytuł "Rinasce l'Italia" ("Odrodziły się Włochy").

Dziennikarz przeszukiwał archiwa, dzwonił do znajomych reporterów, rozmawiał z synem Federica Patellaniego, autora fotografii. Wszystko na nic, każdy z tropów się urywał.

Aż w końcu, po kilku miesiącach od opublikowania apelu, dostał maila, na którego czekał.

Pozostało 71% artykułu
Źródło: TVN24+
Wanda Woźniak
Wanda Woźniak
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Patryk Jaki
Jest wniosek o "zgodę na pociągnięcie europosła Jakiego do odpowiedzialności karnej"
Polska
EN_01678540_0395
Zmasowany atak na Kijów, Putin sięgnął po rakiety Cyrkon. "Spadają jak piorun"
Robert Telus
CBA bada interesy posła PiS
Azja, Turcja, Dalyan, Plaża Iztuzu shutterstock_422170012
Nowe zasady dla turystów w Turcji. Surowe kary za złamanie przepisów
BIZNES
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Świat
50-letnia Magdalena z Krakowa przez 20 lat nie wychodziła z mieszkania. Jej matka zaczęła zrzucać kartki
Ich córka ponad 20 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
Kraków
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Zastrzelono sześć osób w Muscatine, w stanie Iowa
Siedem osób nie żyje. "Po prostu brakuje mi słów"
Świat
Hel-666
Zagraniczne media o polskiej "Highway to Hel"
Z lotniska trafił do zakładu karnego
Zamiast na wakacje w Hiszpanii, trafił do zakładu karnego
WARSZAWA
Jeżozwierz spacerował koło domów we wsi Krzywaczka
Specjalista przyjechał odłowić jeżozwierza. Okazało się, że własnego
Kraków
Nocne trzęsienie ziemi we Włoszech
Trzęsienie ziemi we Włoszech. Mieszkańcy wybiegali z domów
METEO
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
Świat
1 na 1
Spór o order Zełenskiego. Zgorzelski: była akcja, jest reakcja
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
Polska
Wypadek pod Ciechanowem
Jedno auto w poprzek drogi, drugie w polu. Dwie osoby w szpitalu
WARSZAWA
shutterstock_2453355995
Zamieszanie z apteczkami w samochodzie. Czy kierowcom przybył nowy obowiązek
Paulina Karpińska
Toporek z poroża jeleniowatych znalazł w rzece mieszkaniec
Wyjątkowe znalezisko w Wiśle. Wiadomo, co to jest
WARSZAWA
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Obrzydliwe" słowa Mentzena. Poseł Konfederacji: nie mówił o ogóle
Żandarmeria Wojskowa
Żandarmeria ustaliła właściciela 33 skrzyń na amunicję
Olsztyn
Driftował na skrzyżowaniu w Ostrołęce
Driftował w środku miasta. W zaskakujący sposób się tłumaczył. Nagranie
Ostrołęka
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Ksiądz Wodniak ponownie wpisany do rejestru pedofili. "Poczułem ulgę"
Katowice
Ireneusz Nowak
"Takie doświadczenie musi pozostać w powietrzu!". Jest decyzja szefa MON
Policjanci odnaleźli skradzione auto
Zostawiła kluczyki, auto warte 400 tysięcy odjechało na jej oczach
Wyszków
Izolatka w izbie przyjęć po pożarze
Pacjent rozpalił ognisko w izbie przyjęć. Chciał uciec
Szczecin
ciesnina ormuz
"Ryzyko jest bardzo wysokie". Kosztowna pułapka Zatoki Perskiej
BIZNES
Szef MSZ Radosław Sikorski podczas konferencji barcelońskiego think tanku Cercle d'Economia
"Polska nigdy więcej nie będzie rosyjską kolonią"
Polska
Cezary Tomczyk
Wiceszef MON: to porażający materiał
ropa naftowa baryłka paliwo
Zwrot na rynku ropy. Reakcja na rozmowy USA-Iran
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica