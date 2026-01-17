Wybuchy w stolicy Wenezueli Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wcześniejsze doniesienia ministerstwa spraw wewnętrznych Wenezueli mówiły o 24 osobach zabitych w wyniku amerykańskiej operacji, w czasie której doszło do zatrzymania prezydenta Nicolasa Maduro i jego żony.

Eksplozje w Caracas Źródło: Reuters

Władze Kuby poinformowały wcześniej o śmierci 32 żołnierzy - 21 pracowników ministerstwa spraw wewnętrznych i 11 wojskowych kubańskiej armii. Byli oni członkami ochrony Nicolasa Maduro. W czwartek ich szczątki zostały przetransportowane na Kubę.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth poinformował, że operacja amerykańskich komandosów trwała kilka godzin i brało w niej udział blisko 200 żołnierzy oraz 150 samolotów i śmigłowców. Maduro i jego żona, Cilia Flores, zostali wywiezieni z Wenezueli i przetransportowani do Nowego Jorku, gdzie postawiono im zarzuty związane m.in. z handlem narkotykami.

Nicolas Maduro i Cilia Flores Źródło: PAP/EPA/RAYNER PENA R.

OGLĄDAJ: TVN24 HD