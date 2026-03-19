"On nas zdradził". Premier Finlandii ostro o Orbanie

Viktor Orban apeluje o zniesienie wszystkich sankcji energetycznych nałożonych na Rosję Źródło: TVN24

Szef rządu Finlandii Petteri Orpo przed unijnym szczytem w czwartek w Brukseli powiedział dziennikarzom, że szef rządu Węgier Viktor Orban "wykorzystuje Ukrainę jako broń w swojej kampanii wyborczej". - To nie jest dobre. Mieliśmy umowę i myślę, że on nas zdradził - podkreślił.

Orpo odniósł się do blokowanej przez Węgry unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Pożyczka ta została przyjęta na szczycie w grudniu przez przywódców krajów Unii, w tym przez Orbana, który wraz z liderami Słowacji i Czech wywalczył zwolnienie ze spłaty odsetek. Teraz Orban blokuje pożyczkę, uzależniając swoją zgodę od wznowienia przez Ukrainę tranzytu ropy rurociągiem Przyjaźń.

"Zachęcam Ukrainę i Komisję Europejską do znalezienia rozwiązania"

- Musimy znaleźć rozwiązanie, jak pójść naprzód - powiedział Fin. - Zachęcam Ukrainę i Komisję Europejską do znalezienia rozwiązania w kwestii rurociągu. Najważniejszą kwestią jest to, jak zadbamy o finansowanie Ukrainy - zaznaczył.

Zapytany, czy rurociąg dostarczający rosyjską ropę na Węgry i Słowację powinien zostać naprawiony z unijnych pieniędzy, odpowiedział, że czeka na propozycję Komisji Europejskiej. - Ufam Komisji i dobrej współpracy z Ukrainą w tej sprawie - podkreślił.

Przesył rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń został wstrzymany pod koniec stycznia po uszkodzeniu go w rosyjskim ataku na Ukrainę. Ukraina przekazała, że ropociąg jest obecnie remontowany, jednak Węgry i Słowacja, kolejny odbiorca surowca, oskarżają Kijów o celowe wstrzymywanie tranzytu.

Opracował Kuba Koprzywa /akw