Nie żyje osoba zakażona hantawirusem. Przypadek nie był związany z MV Hondius

Departament Zdrowia Publicznego (CDPHE) stanu Kolorado w oświadczeniu potwierdził śmiertelny przypadek hantawirusa u dorosłego mieszkańca hrabstwa Douglas i poinformował o dochodzeniu we współpracy z lokalnymi władzami sanitarnymi. Nie ujawniono bliższych informacji o ofierze. Sprawa ta nie ma związku z ogniskiem hantawirusa na holenderskim wycieczkowcu MV Hondius - zaznaczono.

Zakażenie na skutek kontaktu z gryzoniami

Wstępne ustalenia wskazują, że do zakażenia doszło na skutek kontaktu z lokalnymi gryzoniami. Jak podaje telewizja ABC, powołując się na stanowych urzędników sanitarnych, hantawirus odmiany Sin Nombre (hiszp. "bez nazwy") jest najczęstszym czynnikiem wywołującym hantawirusowy zespół płucny w Ameryce Północnej i przenoszony jest przez jelonkę białonogą. Nie przechodzi z człowieka na człowieka. Jak zaznaczył CDPHE, infekcje tym patogenem zdarzają się w Kolorado regularnie, zwłaszcza wiosną i latem, i mogą powodować ciężką, niekiedy śmiertelną chorobę układu oddechowego.

Od 1993 do 2023 roku w Kolorado odnotowano 121 przypadków hantawirusa - to drugi wynik w Stanach Zjednoczonych. Spośród chorych zmarło 76 osób.

Władze sanitarne w USA monitorują obecnie 41 osób pod kątem możliwego zakażenia hantawirusem związanego ze statkiem MV Hondius, z czego 18 osób przebywa w kwarantannie w Nebrasce. W odróżnieniu od Sin Nombre, zaobserwowany na statku hantawirus Andes, jest przenoszony między ludźmi.

