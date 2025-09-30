Logo strona główna
Świat

Plan pokojowy Trumpa. Co dalej ze Strefą Gazy, Hamasem i Palestyńczykami

|
Zniszczenia w Strefie Gazy
Trump: zbliżamy się do zakończenia wojny w Strefie Gazy
Źródło: Reuters/TVN24 BiS
Władze USA przedstawiły w poniedziałek plan pokojowy dla Strefy Gazy. Plan spotkał się z szeroką akceptacją światowych przywódców, jego wdrożenie czeka już tylko na zgodę Hamasu. Co dokładnie zakłada? Kto według niego będzie rządził Strefą Gazy i co co stanie się z jej mieszkańcami?

Amerykański plan pokojowy został uzgodniony przez prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu. - Dziś podejmujemy kluczowe działania w celu zakończenia wojny w Strefie Gazy i zaprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie - powiedział Netanjahu na konferencji prasowej w Białym Domu.

Jego wdrożenie zależy już tylko od zaakceptowania przez Hamas. Powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, portal CBS News podał we wtorek po południu, że Hamas i inne palestyńskie organizacje skłaniają się ku zaakceptowaniu planu Trumpa. "W środę przedstawią odpowiedź grupy egipskim i katarskim mediatorom" - przekazał amerykański portal.

Wyjaśniamy w punktach, co dokładnie zakłada plan pokojowy Donalda Trumpa - i czego w nim nie ma.

"Ulubiony premier Polaków" ma zostać częścią planu Trumpa
Dowiedz się więcej:

"Ulubiony premier Polaków" ma zostać częścią planu Trumpa

1. Czy to koniec wojny?

  • Plan przewiduje uwolnienie wszystkich pozostałych zakładników przetrzymywanych przez Hamas - zarówno żywych, jak i martwych - w ciągu 72 godzin od publicznego przyjęcia porozumienia przez Izrael. Oznacza to, że czas na podjęcie decyzji przez Hamas upływa już od poniedziałkowego wieczoru.
  • Wszystkie działania militarne w Strefie Gazy, w tym naloty i ostrzał artyleryjski, zostaną wstrzymane.
  • Siły zbrojne Izraela w kilku etapach wycofają się z zajętego terytorium Strefy Gazy. Nie wyznaczono ram czasowych tej operacji.
  • Po wypuszczeniu zakładników Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na karę dożywocia i 1700 mieszkańców Gazy pojmanych po 7 października 2023 roku.
  • Siły izraelskie po całkowitym wycofaniu się ze Strefy Gazy nadal pozostaną w "strefie bezpieczeństwa" do czasu odpowiedniego zabezpieczenia przed odrodzeniem się terroru na tym terenie.
  • W Strefie Gazy rozmieszczone zostaną międzynarodowe siły stabilizacyjne.
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Michał Czernek / PAP

2. Co dalej ze Strefą Gazy?

  • Izrael nie będzie anektował ani okupował Strefy Gazy.
  • Strefa Gazy przejdzie pod tymczasowy zarząd "technokratycznego, apolitycznego" komitetu palestyńskiego. Będzie on odpowiadał za bieżące funkcjonowanie usług publicznych i gmin.
  • Nadzór nad komitetem, w którym zasiądą palestyńscy i międzynarodowi eksperci, sprawować będzie Rada Pokoju z Donaldem Trumpem na czele.
  • Strefa Gazy "zostanie przebudowana z korzyścią dla mieszkańców Gazy, którzy wycierpieli już wystarczająco wiele". Finansowaniem odbudowy zajmie się Rada Pokoju, plan nie precyzuje, w jaki sposób.
  • Utworzona zostanie specjalna strefa ekonomiczna z preferencyjnymi stawkami celnymi, dostęp do której będzie indywidualnie negocjowany z poszczególnymi państwami.
  • Docelowo władzę nad Strefą Gazy miałaby przejąć zreformowana Autonomia Palestyńska, a gdy to nastąpi, "mogą zaistnieć warunki do wiarygodnego planu dla samostanowienia Palestyńczyków i państwowości".
  • Plan nie odnosi się nigdzie więcej do kwestii ewentualnego powstania państwa palestyńskiego. Obecny izraelski rząd nadal sprzeciwia się powstaniu niepodległej Palestyny.
Netanjahu z Białego Domu zadzwonił do emira Kataru. Przeprosił
Dowiedz się więcej:

Netanjahu z Białego Domu zadzwonił do emira Kataru. Przeprosił

3. Co dalej z Palestyńczykami?

  • Mieszkańcy Strefy Gazy nie będą zmuszeni do opuszczenia jej terytorium. Plan nie zakłada żadnego programu przesiedleń, o których wcześniej wielokrotnie wspominała administracja Donalda Trumpa.
  • Ci mieszkańcy Strefy Gazy, którzy już zostali zmuszeni do przesiedlenia, będą mogli powrócić.
  • Strony porozumienia mają zapewnić niezakłócony przepływ pomocy humanitarnej do Strefy Gazy dostarczanej przez ONZ i Czerwony Półksiężyc.
  • Podjęte zostaną działania na rzecz dialogu międzyreligijnego opartego na wartościach tolerancji i pokojowego współistnienia. Cel procesu? "Zmiana sposobu myślenia oraz narracji Palestyńczyków i Izraelczyków poprzez podkreślenie korzyści, jakie może przynieść pokój".
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Izraelski minister o ziemi w Strefie Gazy. "Musimy się dzielić"

Izraelski minister o ziemi w Strefie Gazy. "Musimy się dzielić"

Flotylla płynie do Gazy. Izraelska "marynarka jest przygotowana"

Flotylla płynie do Gazy. Izraelska "marynarka jest przygotowana"

4. Co dalej z Hamasem?

  • Hamas godzi się, że nie będzie miał żadnego wpływu na zarządzanie Strefą Gazy.
  • Bojownicy organizacji zostaną poddani amnestii w momencie przekazania Izraelowi zakładników - pod warunkiem że porzucą broń i zobowiążą się do "pokojowego współistnienia".
  • Bojownicy Hamasu, którzy będą chcieli opuścić Gazę, otrzymają "możliwość bezpiecznego przejścia do krajów przyjmujących".
  • Cała infrastruktura wojskowa Hamasu, łącznie z tunelami i zakładami produkcji broni, zostanie zniszczona.
  • Regionalni partnerzy udzielą gwarancji, że Hamas i jego frakcje wypełnią swoje zobowiązania i że "Nowa Gaza" nie będzie stanowić zagrożenia dla sąsiednich państw ani ich mieszkańców.
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA

5. Reakcje świata

  • Szefowie dyplomacji Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Indonezji, Jordanii, Kataru, Pakistanu, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich podkreślili we wspólnym oświadczeniu gotowość na rzecz realizacji przedstawionego przez Trumpa porozumienia.
  • Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa z zadowoleniem przyjęli plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. - To moment przełomowy - uznała szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Podobnie przychylnie plan odebrali przywódcy wielu państw europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch.
  • MSZ Chin wyraziło poparcie dla wszelkich wysiłków na rzecz złagodzenia napięć palestyńsko-izraelskich i wezwało do natychmiastowego i całkowitego zawieszenia broni, uwolnienia wszystkich zatrzymanych i "jak najszybszego złagodzenia katastrofy humanitarnej".
  • Premier Izraela zapowiedział, że jeżeli Hamas odrzuci przedstawiony plan pokojowy, Izrael "sam dokończy robotę". Donald Trump dodał, że w takim przypadku Izrael może liczyć na wsparcie USA, by "dokończyć dzieło zniszczenia zagrożenia ze strony Hamasu".
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
45 min
Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Debata TVN24+
Ojciec negocjował w sprawie Gazy, syn zabiegał o inwestycje

Ojciec negocjował w sprawie Gazy, syn zabiegał o inwestycje

Autorka/Autor: Maciej Wacławik // mm

Źródło: BBC, CBS News, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

