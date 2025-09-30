Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sikorski o sytuacji w Strefie Gazy: nie wypełnia mojego zrozumienia słowa ludobójstwo

Izraelska ofensywa w Gazie
Palestyńczycy kierują się na południe Strefy Gazy po tym, jak Izrael rozpoczął lądowy atak na miasto Gaza
Źródło: Reuters
To, co tam się dzieje, jest straszliwą tragedią, ale nie wypełnia mojego zrozumienia słowa ludobójstwo - powiedział szef dyplomacji Radosław Sikorski na temat sytuacji w Strefie Gazy. Zaznaczył, że "słowa trzeba ważyć".
Kluczowe fakty:
  • - To jest wojna Izraela z Hamasem, przy której niestety ginie katastrofalna ilość ludności cywilnej - ocenił sytuację w Strefie Gazy Sikorski.
  • Wskazał, że "gdyby Izrael chciał dokonać ludobójstwa, to by zajęło to tydzień czy dwa".
  • Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich orzekła, że Izrael popełnia w Strefie Gazie ludobójstwo.

Szef MSZ Radosław Sikorski pytany we wtorek w Radiowej Trójce, czy w Strefie Gazy dochodzi do ludobójstwa, odpowiedział, że "słowa trzeba ważyć". - Jeśli ich nadużyjemy, to następnym razem ich nam zabraknie - mówił.

Według niego, ludobójstwo to jest "celowe, z rozmysłem eksterminowanie jakiejś grupy etnicznej". Jak dodał, "gdyby Izrael chciał dokonać ludobójstwa, to by zajęło to tydzień czy dwa, a to jest konflikt wywołany przez Hamas, poprzez bezprzykładny akt terroru wobec Izraela".

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski
Źródło: PAP/Leszek Szymański

- To jest wojna z Hamasem, Izraela z Hamasem, przy której niestety ginie katastrofalna ilość ludności cywilnej - podkreślił minister.

Szef MSZ był też pytany o stanowisko niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy, i Izraela, która orzekła, że Izrael popełnia w Strefie Gazie ludobójstwo. - Ja uważam, że to, co tam się dzieje, jest straszliwą tragedią, ale nie wypełnia mojego zrozumienia słowa ludobójstwo - odpowiedział minister.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zdjęć z Gazy nie da się wymazać. Netanjahu spycha Izrael na margines świata"

"Zdjęć z Gazy nie da się wymazać. Netanjahu spycha Izrael na margines świata"

Jacek Tacik
"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"

Jacek Tacik

Sikorski odpowiedział Sterczewskiemu

Wicepremier był też pytany, o czwartkowy wpis na portalu X posła KO Franciszka Sterczewskiego. Minister Sikorski w czwartek na portalu X opublikował sondę, w której zapytał odbiorców, czy "jeśli obywatel RP, nawet poseł, wielokrotnie ostrzegany, udaje się w rejon wojny", to państwo polskie powinno pokryć koszty ewakuacji, czy odzyskać koszty ewakuacji. Pytanie miało związek z informacją o ataku dronami na statki Globalnej Flotylli Sumud, płynącej z pomocą dla ludności Strefy Gazy. Na pokładzie jednego ze statków znajdowali się Polacy: poseł Franciszek Sterczewski, Omar Faris, Nina Ptak i Ewa Jasiewicz.

Na wpis szefa dyplomacji zareagował Sterczewski. "Jako poseł mam obowiązek być tam, gdzie łamane są prawa człowieka. Ty też Radku, prywatnie pomagałeś Ukrainie i chwała Ci za to. Polacy są solidarni z Palestyną. Liczę, że rząd RP także stanie po stronie tych, którzy chcą zakończyć to ludobójstwo, zamiast wystawiać im rachunki" - napisał poseł KO.

- Ja w ustawie o wykonywaniu mandatu posła nie doczytałem takiego obowiązku poselskiego - powiedział Sikorski, odnosząc się do słów posła KO. Szef MSZ podkreślił też, że sam brał udział m.in. w misji w Afganistanie, ale "na własny rachunek".

Zarzut ludobójstwa

Według organizacji pomocowych kryzys humanitarny, w tym głód, stale się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael wiosną przez ponad dwa miesiące całkowicie blokował dostawy do Strefy Gazy, a później częściowo je przywrócił. Instytucje międzynarodowe podkreślają, że głód w Strefie Gazy został wywołany sztucznie.

Zniszczenia w Strefie Gazy
Zniszczenia w Strefie Gazy
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Izraelowi wielokrotnie zarzucano łamanie prawa międzynarodowego w czasie wojny, w tym popełnianie zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa. Oskarżenia były wysuwane m.in. w raportach organizacji broniących praw człowieka, a także instytucji ONZ.

Kraje Zachodu, które uznały Palestynę, wykluczają jednocześnie, by Hamas mógł w niej pełnić jakąkolwiek rolę i potępiają najazd tej organizacji na Izrael z 7 października 2023 r.

Strefa Gazy, zniszczenia, Izrael
Strefa Gazy, zniszczenia, Izrael
Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy, w wyniku działań Izraela w regionie zginęło ponad 65 tysięcy osób, a ponad 167 tysięcy. Agencje ONZ i wielu niezależnych ekspertów uważają dane resortu za najbardziej wiarygodny szacunek ofiar wojny.

Kampania Izraela rozpoczęła się 7 października 2023 roku, gdy terroryści Hamasu wkroczyli do Izraela, zabijając około 1200 osób i biorąc 251 zakładników. W Strefie Gazy nadal przebywa czterdziestu ośmiu zakładników, z których około 20 Izrael uważa za żywych. Większość została uwolniona w ramach zawieszenia broni lub innych porozumień.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Udostępnij:
TAGI:
IzraelStrefa GazyKonflikty wojskowe IzraelaRadosław SikorskiLudobójstwo
Czytaj także:
Bójka na skrzyżowaniu w Szczecinie
Bójka kierowców na środku drogi. Dzięki nagraniu policja znalazła mężczyzn
Szczecin
Pożar mieszkania w centrum Łodzi
W nocy poprosił o spotkanie z prokuratorem i opowiedział o szczegółach zbrodni
Łódź
Siły NATO przechwytują rosyjskie samoloty nad Bałtykiem
Szef NATO: nie możemy wydawać milionów euro na zestrzeliwanie tanich dronów
Świat
narcyzm ego shutterstock_2245801467
"Wysoka samoocena, a w środku kruche ego". Paradoks narcyzmu
Anna Bielecka
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Włamał się do szkoły na Ursynowie. Usłyszał osiem zarzutów
WARSZAWA
imageTitle
Polscy siatkarze wrócili z Filipin. "Doceniamy ten medal"
EUROSPORT
Awaria samolotu
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Z silnika strzelały iskry
WARSZAWA
Wczesna jesień, wciąż zielone liście
Ekshuragan namiesza w pogodzie. Porywy mogą przekraczać 100 km/h
METEO
S-400 Triumf to najbardziej zaawansowany technologicznie rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy
Ukraińcy uderzyli w rosyjski system S-400 Triumf na Krymie
Świat
Wiadomo jak mężczyzna tłumaczył się policji (zdjęcie poglądowe)
Oślepiał laserem pilotów. Powiedział dlaczego
Poznań
imageTitle
Nie ma mocnych na Alcaraza
EUROSPORT
Fikcyjne faktury, narkotyki i gotówka
"27 fikcyjnych faktur na 850 tysięcy zł". 47-latek zatrzymany
Wrocław
Czynności w Nowym Mieście nad Pilicą (zdjęcie ilustracyjne)
W wypadku zginął motocyklista. Policja szuka świadków, szczególnie taksówkarza
Trójmiasto
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem. "Nie damy się wepchnąć do zamrażarki"
WARSZAWA
imageTitle
Mourinho: będę najlepszy, dopóki ktoś nie wygra czterech tytułów
Najnowsze
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Premier o podwyżce podatku: wiem, ile sił się zjednoczy przeciwko temu pomysłowi
BIZNES
Poznań
Ruszy budowa nowej trasy tramwajowej. "To będzie kropka nad i"
Poznań
Nord Stream 2
Ukrainiec podejrzewany o wysadzenie Nord Stream zatrzymany pod Warszawą
Polska
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Cyberatak na wielki browar. Skutki mogą być poważne
BIZNES
Cztery kobiety pożegnały się z pracą. Sprawę bada też prokuratura
Urzędniczki ZUS miały podtruwać koleżankę
Lublin
Wioska w Wietnamie zalana przez tajfun Bualoi
"Nigdy nie widziałam tak niszczycielskiej burzy"
METEO
imageTitle
"To nie jest zwykły dzień, to początek nowej ery". Pogoń zaprezentowała trenera
EUROSPORT
Pieniądze
Projekt budżetu wpłynął do Sejmu
BIZNES
pap_20220809_0DA
Kolejny krok prokuratury w sprawie immunitetu Manowskiej
Polska
Tragiczny wypadek na S8 w Oleśnicy
Jechali na uroczystość rodzinną. Zginęli w karambolu
Wrocław
pap_20151022_0O8
Od Bruce'a Willisa dzielą nas miliony dolarów. Ale jest coś, co może nas połączyć
Justyna Suchecka
Bogdan Święczkowski
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Polska
Jeśli ktoś celowo na ciebie kaszle lub pluje, możesz powiadomić służby
COVID-19 w natarciu. Rośnie liczba zakażeń
Piotr Wójcik
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
Zamknąć Bałtyk dla rosyjskich tankowców? Nawrocki o słowach Zełenskiego
Polska
Saperzy będą podejmować niewybuchy (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli niewybuch, ewakuowano 170 osób
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica