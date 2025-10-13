Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Donald Trump poleciał do Egiptu. "Wyjątkowe wydarzenie"

Donald Trump przed wylotem na Bliski Wschód
Donald Trump o planie pokojowym dla Strefy Gazy
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump wyleciał w niedzielę na Bliski Wschód. W poniedziałek odwiedzi Izrael, gdzie ma wygłosić przemówienie w Knesecie. Hamas ma tego dnia uwolnić izraelskich zakładników. Następnie amerykański prezydent weźmie udział w szczycie pokojowym w Egipcie.

Wiceprezydent USA J.D. Vance potwierdził w niedzielę, że Hamas "lada chwila" uwolni wszystkich 20 żywych zakładników. W wywiadach dla amerykańskich telewizji Vance oceniał, że porozumienie zakończy wojnę, a rozejm będą monitorować amerykańscy żołnierze, lecz nie będą stacjonować w Gazie ani Izraelu.

Co dalej ze Strefą Gazy? Plan Trumpa punkt po punkcie
Co dalej ze Strefą Gazy? Plan Trumpa punkt po punkcie

- W poniedziałek wracają zakładnicy - powiedział w sobotę Donald Trump dziennikarzom w Białym Domu. Zaznaczył, że zwróconych ma być też 28 ciał zakładników. - Niektóre z tych ciał są właśnie teraz, gdy rozmawiamy, wydobywane spod ziemi - dodał.

"Wszyscy są bardzo podekscytowani"

- To będzie wyjątkowy czas. Wszyscy są bardzo podekscytowani tym momentem - powiedział Trump w niedzielę w bazie lotniczej Joint Base Andrews, skąd odlatywał na Bliski Wschód w związku z zawieszeniem broni między Izraelem a Hamasem, które pomogły wynegocjować Stany Zjednoczone. Trump nazwał swoją podróż "wyjątkowym wydarzeniem".

Donald Trump przed wylotem na Bliski Wschód
Donald Trump przed wylotem na Bliski Wschód
Źródło: Reuters

Prezydent USA wyleciał do Izraela w niedzielę o godzinie 15 czasu lokalnego (21 czasu polskiego). Na pokładzie Air Force One, rozpoczynając lot z Waszyngtonu do Izraela, Trump powiedział reporterom: - Wojna się skończyła. Zapytany o perspektywy dla regionu, odpowiedział: - Myślę, że sytuacja się unormuje.

Wyraził przekonanie, że zawieszenie broni zostanie utrzymane, a "rada pokoju" dla Gazy zostanie szybko utworzona. Pochwalił również rolę premiera Izraela Benjamina Netanjahu i Kataru, będącego jednym z mediatorów.

Plan pokojowy Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump ma przybyć do Tel Awiwu w poniedziałek, aby przemówić w Knesecie. Następnie planuje udać się do Szarm el-Szejk w Egipcie, aby uczestniczyć w tym, co Biały Dom określa jako Ceremonię Pokojową na Bliskim Wschodzie.

Trump: niektóre ciała zakładników są właśnie teraz wydobywane z ziemi

Trump: niektóre ciała zakładników są właśnie teraz wydobywane z ziemi

"Wzywam wszystkie strony". Świat reaguje

"Wzywam wszystkie strony". Świat reaguje

W Egipcie odbędzie się w poniedziałek szczyt pokojowy poświęcony zakończeniu wojny w Strefie Gazy z udziałem przywódców z ponad 20 państw świata. Obradom będą przewodniczyć prezydenci Egiptu i USA, Abdel Fatah el-Sisi i Donald Trump. Wśród gości będą między innymi prezydenci Francji i Turcji, Emmanuel Macron i Recep Tayyip Erdogan, a także premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Prezydent USA w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego ogłosił, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego. Oznacza on uwolnienie zakładników i wycofanie wojsk izraelskich do uzgodnionej wcześniej linii. Jak wskazała agencja prasowa Reuters, w sprawie porozumienia jest kilka niewiadomych. Nie wiadomo na przykład, kto będzie rządził Gazą po zakończeniu wojny.

Zaczną zwalniać zakładników "lada moment"
Zaczną zwalniać zakładników "lada moment"

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: fil, fc/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Donald TrumpUSAIzraelEgiptStrefa GazyBliski WschódPolityka zagraniczna USABenjamin NetanjahuAbd el-Fatah es-SisiHamas
