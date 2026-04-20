Są oficjalne wyniki wyborów w Bułgarii. Jedna partia zdobyła większość mandatów

Wyniki sondaży exit poll po wyborach w Bułgarii. Zwycięża koalicja Postępowa Bułgaria

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nowy parlament Bułgarii będzie składać się z przedstawicieli pięciu ugrupowań politycznych.

Za Postępową Bułgarią Radewa, która zdobyła ponad 1,4 miliona głosów, uplasowały się: GERB byłego premiera Bojko Borisowa (13,4 procent, czyli 434 tysięcy głosów), prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria (12,6 procent - 409 tysięcy głosów), DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego (7 procent - 231 tysięcy głosów) oraz nacjonalistyczne Odrodzenie (4,3 procent - 138 tysięcy głosów).

Zgodnie z bułgarskim kodeksem wyborczym Centralna Komisja Wyborcza musi ogłosić podział mandatów w ciągu czterech dni od wyborów, a nazwiska wybranych posłów - w ciągu siedmiu dni od wyborów.

Koniec niestabilnych rządów?

Niezależne ośrodki oszacowały, że Postępowa Bułgaria będzie mieć samodzielną większość, liczącą od 129 do 131 posłów. Zgromadzenie Narodowe, jednoizbowy parlament Bułgarii, ma 240 członków, a zatem większość bezwzględna wynosi 121 posłów.

Komentując wyniki, Radew zapewnił, że "zrobi wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii".

Niedzielne głosowanie to ósme wybory parlamentarne w Bułgarii od 2021 roku, w tym siódme przedterminowe. O mandaty w Zgromadzeniu Narodowym ubiegało się łącznie 4786 kandydatów z 24 list partii i koalicji. Próg wyborczy w wyborach parlamentarnych w Bułgarii wynosi 4 procent.

Popularny prezydent postanowił utworzyć rząd

63-letni Radew przed wejściem do świata polityki był pilotem bułgarskich sił powietrznych, a później ich dowódcą. Ze stanowiska ustąpił w 2016 roku, krytykując plan zaproszenia przez rząd wojsk sojuszniczych, aby wspólnie z siłami powietrznymi Bułgarii monitorowały przestrzeń powietrzną kraju.

W 2017 został prezydentem Bułgarii z poparciem postkomunistycznej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej. W drugiej turze pokonał kandydatkę partii GERB byłego premiera Bojko Borisowa, zdobywając ponad 59 procent głosów. Poparcie społeczne powiększył, gdy ubiegał się o reelekcję: w pierwszej turze w 2021 roku zdobył ponad 49 procent głosów, w drugiej - 66,7 procent.

Pełniąc urząd prezydenta, Radew występował się jako krytyk elit i korupcji stojący ponad podziałami politycznymi oraz polityk, która ma równoważyć proeuropejską orientację Bułgarii z jej historycznymi związkami z Rosją.

Na początku 2026 roku Radew zrezygnował z urzędu prezydenta, by wystartować w wyborach parlamentarnych z własną partią. Zaprezentował swoją Postępową Bułgarię zaledwie miesiąc przed głosowaniem. W programie ugrupowania jako jego podstawowy cel wskazał "demontaż modelu oligarchicznego w kraju i stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego".

Tydzień przed dymisją z urzędu prezydenta - jak wynika z sondażu opublikowanego przez telewizję bTV - cieszył się zaufaniem społecznym na poziomie 44 procent.

