Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Są oficjalne wyniki wyborów w Bułgarii. Jedna partia zdobyła większość mandatów

|
Wyniki sondaży exit poll po wyborach w Bułgarii. Zwycięża koalicja Postępowa Bułgaria
Centralna Komisja Wyborcza w Bułgarii podała ostateczne wyniki niedzielnych wyborów. Wygrała je Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Radewa, zdobywając 44,6 procent głosów. Według prognoz będzie miała od 129 do 131 mandatów w 240-osobowym parlamencie.

Nowy parlament Bułgarii będzie składać się z przedstawicieli pięciu ugrupowań politycznych.

Za Postępową Bułgarią Radewa, która zdobyła ponad 1,4 miliona głosów, uplasowały się: GERB byłego premiera Bojko Borisowa (13,4 procent, czyli 434 tysięcy głosów), prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria (12,6 procent - 409 tysięcy głosów), DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego (7 procent - 231 tysięcy głosów) oraz nacjonalistyczne Odrodzenie (4,3 procent - 138 tysięcy głosów).

Zgodnie z bułgarskim kodeksem wyborczym Centralna Komisja Wyborcza musi ogłosić podział mandatów w ciągu czterech dni od wyborów, a nazwiska wybranych posłów - w ciągu siedmiu dni od wyborów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Koniec niestabilnych rządów?

Niezależne ośrodki oszacowały, że Postępowa Bułgaria będzie mieć samodzielną większość, liczącą od 129 do 131 posłów. Zgromadzenie Narodowe, jednoizbowy parlament Bułgarii, ma 240 członków, a zatem większość bezwzględna wynosi 121 posłów.

Komentując wyniki, Radew zapewnił, że "zrobi wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii".

Niedzielne głosowanie to ósme wybory parlamentarne w Bułgarii od 2021 roku, w tym siódme przedterminowe. O mandaty w Zgromadzeniu Narodowym ubiegało się łącznie 4786 kandydatów z 24 list partii i koalicji. Próg wyborczy w wyborach parlamentarnych w Bułgarii wynosi 4 procent.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Popularny prezydent postanowił utworzyć rząd

63-letni Radew przed wejściem do świata polityki był pilotem bułgarskich sił powietrznych, a później ich dowódcą. Ze stanowiska ustąpił w 2016 roku, krytykując plan zaproszenia przez rząd wojsk sojuszniczych, aby wspólnie z siłami powietrznymi Bułgarii monitorowały przestrzeń powietrzną kraju.

W 2017 został prezydentem Bułgarii z poparciem postkomunistycznej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej. W drugiej turze pokonał kandydatkę partii GERB byłego premiera Bojko Borisowa, zdobywając ponad 59 procent głosów. Poparcie społeczne powiększył, gdy ubiegał się o reelekcję: w pierwszej turze w 2021 roku zdobył ponad 49 procent głosów, w drugiej - 66,7 procent.

Pełniąc urząd prezydenta, Radew występował się jako krytyk elit i korupcji stojący ponad podziałami politycznymi oraz polityk, która ma równoważyć proeuropejską orientację Bułgarii z jej historycznymi związkami z Rosją.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tatiana Serwetnyk

Na początku 2026 roku Radew zrezygnował z urzędu prezydenta, by wystartować w wyborach parlamentarnych z własną partią. Zaprezentował swoją Postępową Bułgarię zaledwie miesiąc przed głosowaniem. W programie ugrupowania jako jego podstawowy cel wskazał "demontaż modelu oligarchicznego w kraju i stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego".

Tydzień przed dymisją z urzędu prezydenta - jak wynika z sondażu opublikowanego przez telewizję bTV - cieszył się zaufaniem społecznym na poziomie 44 procent.

OGLĄDAJ: Konferencja Tuska i Macrona. Oglądaj w TVN24
pc

Konferencja Tuska i Macrona. Oglądaj w TVN24

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Borysław Troszew/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
BułgariaRumen Radew
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Magyar
Magyar ujawnia nazwiska przyszłych ministrów. Kim są?
Świat
shutterstock_2209890121_1
Jedz wcześniej, śpij lepiej. Dwa proste nawyki wspierające niższy BMI
Anna Bielecka
Kolizja przez źle zamocowaną przyczepkę
Przyczepka przyczyną kolizji. Nagranie
Wrocław
Śnieg, zima, drzewo
IMGW ostrzega. Może silnie powiać i sypnąć śniegiem
METEO
Mieli oferować nieistniejące apartamenty do wynajęcia. Prokuratura: oszukali ponad 300 osób (wideo archiwalne)
Skusiła się na apartament w górach i wpłaciła zaliczkę. Kontakt się urwał
WARSZAWA
Deszczowy dzień
Nurkujący niż przyniesie zawirowania w pogodzie
METEO
40-latek został zatrzymany
Jechał za szybko, to był początek jego problemów
WARSZAWA
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki nie spotka się z Macronem. Kancelaria prezydenta: Tusk tak zaplanował wizytę
Polska
Donald Trump
Trump uderza we własnego ministra. "Totalnie się myli"
BIZNES
shutterstock_2540216921
86-latek przeprosił za swoich przodków. "Bez precedensu"
Świat
imageTitle
Briefing prezesa PKOl w sprawie Zondacrypto
RELACJA
Wybuch gazu w Maniowach
Wybuch w szatni, budynek runął
Kraków
imageTitle
Rozlosowano drabinkę w Madrycie. Potencjalnie łatwy początek Hurkacza
EUROSPORT
shutterstock_2537309477
60 dni i koniec? Rodzice dzieci chorych na raka czekają na obiecane zmiany
Zdrowie
Lisica w Łazienkach Królewskich
Lisica z młodymi w Łazienkach Królewskich
WARSZAWA
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Dzwonili do Niemiec i Szwajcarii. "Wnuczkowie" skazani
WARSZAWA
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
"Ktoś chciał ukryć ciało". Osiem osób zatrzymanych
Kraków
Sławomir Mentzen
Atak hakerski na partię Mentzena. Rzecznik komentuje
BIZNES
imageTitle
Oto główne cele Barcelony. "Priorytetowo traktują transfer"
EUROSPORT
Stracił panowanie, dachował, wjechał w budynek
Stracił panowanie nad autem, dachował i uderzył w budynek
Opole
Kajdanki
Wielomilionowe straty i nieprawidłowości w spółce. 16 osób z zarzutami
Poznań
Hiszpańska policja aresztująca polskiego zbiega
Rutyna i ostrożność mu nie pomogły. Polak aresztowany na Teneryfie
Świat
Policja zatrzymała 15-latka
15-latek zgłosił się po odbiór "fałszywych" pieniędzy
Rzeszów
Na proteście była też grupa z Polski (zdjęcie ze stycznia 2026 roku)
Poligon tuż przy granicy z Polską. "Naprawdę bardzo blisko"
Białystok
Proces matki oskarżonej o usiłowanie zabójstwa syna (zdj. ilustracyjne)
13-latek ważył 10 kilogramów. Jego matkę ponownie zbadają psychiatrzy
WARSZAWA
Upał zbliża się do Hiszpanii
Hiszpanię zaleje nietypowa fala gorąca
METEO
Oddział internistyczny szpitala w Bytomiu nie przyjmuje pacjentów
Medycy zapłacili za przegląd sprzętu, bo szpital ma problemy
Katowice
Jesy Nelson
Jej chore córki potrzebują tego sprzętu. Piosenkarka oferuje nagrodę
Kultura i styl
shutterstock_2685857603_1
Sny i emocje. Nowe ustalenia naukowców
Anna Bielecka
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
Spółki masowo biją prognozy. Nowe dane
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

