Świat

Izraelskie wojsko: Hamas przekazał kolejne dwie trumny

Hamas przekazał dwie trumny ze szczątkami zakładników
Zdjęcia zakładników sprzed porwania i po dwóch latach niewoli Hamasu
Źródło: Reuters
Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi kolejne dwie trumny, w których mają się znajdować szczątki zakładników - poinformowała izraelska armia. Hamas twierdzi, że wydał już wszystkie ciała porwanych, "do których udało się dotrzeć". Według Izraela w Strefie Gazy pozostają zwłoki 19 zakładników.

Czerwony Krzyż przekaże ciała izraelskim żołnierzom stacjonującym w Strefie Gazy, skąd po krótkiej ceremonii żałobnej zostaną przetransportowane do Izraela w celu identyfikacji - dodało wojsko. Hamas nie podał tożsamości wydanych zwłok.

Palestyńska grupa do poniedziałku miała przekazać ciała wszystkich 28 zabitych porwanych, ale tego dnia wydała szczątki czterech zakładników. We wtorek wieczorem Hamas przekazał kolejne cztery trumny. Władze izraelskie po zbadaniu zwłok stwierdziły, że tylko trzy należą do porwanych.

Jeżeli potwierdzi się, że przekazane w środę wieczorem szczątki należały do zakładników, w Strefie Gazy wciąż pozostaną ciała 19 porwanych.

Hamas przekazał dwie trumny ze szczątkami zakładników
Hamas przekazał dwie trumny ze szczątkami zakładników
Źródło: ABIR SULTAN/PAP/EPA

Zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady Al-Kasama, ogłosiło w środę wieczorem, że wywiązało się ze swoich zobowiązań i uwolniło w poniedziałek 20 żywych zakładników, a później wydało zwłoki wszystkich spośród 28 zabitych, "do których udało się dotrzeć".

Dodano, że przekazanie kolejnych ciał wymaga "wielkiego wysiłku i specjalistycznego sprzętu do poszukiwań", a Hamas "dokłada wszelkich starań, by rozwiązać ten problem".

Twierdzą, że zwrócone ciało "nie pasuje"
Twierdzą, że zwrócone ciało "nie pasuje"

Wydanie zwłok porwanych jest elementem obowiązującego od piątku rozejmu. W ramach porozumienia Hamas wypuścił już w piątek 20 ostatnich żyjących zakładników, a Izrael zwolnił blisko 2000 zatrzymanych Palestyńczyków.

Zgodnie z umową za zwłoki każdego zakładnika Izrael miał przekazać ciała 15 zabitych Palestyńczyków. Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy ogłosiło, że w środę przekazano kolejnych 45 zwłok. Łącznie Izrael wydał jak dotąd szczątki 90 Palestyńczyków.

Problemy ze zwrotem ciał izraelskich zakładników

Władze izraelskie w odpowiedzi na opóźnienia ze strony Hamasu zdecydowały, że w środę nie zostanie otwarte zamknięte od wielu miesięcy przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem w Rafahu.

Punkt graniczny ma zostać otwarty w czwartek, a nadzór nad przejściem będzie sprawowała misja Unii Europejskiej - poinformowała w środę za źródłami agencja Reutera.

Donald Trump i prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi podpisujący plan pokojowy dla Strefy Gazy
Przywódcy podpisali plan pokojowy. Trump: to zajęło trzy tysiące lat
RELACJA
Gali i Ziv Berman
Żołnierz, bliźniacy, uczestnicy festiwalu. Oni są wśród uwolnionych
Matan Angrest
Tak zmieniła ich niewola Hamasu. Zakładnicy na zdjęciach przed i po uwolnieniu

Hamas już wcześniej ostrzegał, że ma trudności z lokalizacją i wydobyciem szczątków wszystkich zabitych porwanych. Rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Christian Cardon oświadczył we wtorek, że odnalezienie i przekazanie Izraelowi zwłok zakładników jest poważnym wyzwaniem, którego realizacja może zająć wiele dni lub tygodni. Dodał, że niektóre ciała mogą nigdy nie zostać odnalezione.

W umowie o pierwszej fazie rozejmu zapisano, że Hamas do poniedziałku miał przekazać wszystkie zwłoki będące w jego posiadaniu. Dodano, że grupa musi poinformować też o znanych jej miejscach złożenia szczątków zespół roboczy składający się z przedstawicieli mediatorów (USA, Katar, Egipt, Turcja) i Czerwonego Krzyża.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABIR SULTAN/PAP/EPA

IzraelHamasStrefa Gazy
