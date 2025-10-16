Zdjęcia zakładników sprzed porwania i po dwóch latach niewoli Hamasu Źródło: Reuters

Czerwony Krzyż przekaże ciała izraelskim żołnierzom stacjonującym w Strefie Gazy, skąd po krótkiej ceremonii żałobnej zostaną przetransportowane do Izraela w celu identyfikacji - dodało wojsko. Hamas nie podał tożsamości wydanych zwłok.

Palestyńska grupa do poniedziałku miała przekazać ciała wszystkich 28 zabitych porwanych, ale tego dnia wydała szczątki czterech zakładników. We wtorek wieczorem Hamas przekazał kolejne cztery trumny. Władze izraelskie po zbadaniu zwłok stwierdziły, że tylko trzy należą do porwanych.

Jeżeli potwierdzi się, że przekazane w środę wieczorem szczątki należały do zakładników, w Strefie Gazy wciąż pozostaną ciała 19 porwanych.

Hamas przekazał dwie trumny ze szczątkami zakładników Źródło: ABIR SULTAN/PAP/EPA

Zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady Al-Kasama, ogłosiło w środę wieczorem, że wywiązało się ze swoich zobowiązań i uwolniło w poniedziałek 20 żywych zakładników, a później wydało zwłoki wszystkich spośród 28 zabitych, "do których udało się dotrzeć".

Dodano, że przekazanie kolejnych ciał wymaga "wielkiego wysiłku i specjalistycznego sprzętu do poszukiwań", a Hamas "dokłada wszelkich starań, by rozwiązać ten problem".

Wydanie zwłok porwanych jest elementem obowiązującego od piątku rozejmu. W ramach porozumienia Hamas wypuścił już w piątek 20 ostatnich żyjących zakładników, a Izrael zwolnił blisko 2000 zatrzymanych Palestyńczyków.

Zgodnie z umową za zwłoki każdego zakładnika Izrael miał przekazać ciała 15 zabitych Palestyńczyków. Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy ogłosiło, że w środę przekazano kolejnych 45 zwłok. Łącznie Izrael wydał jak dotąd szczątki 90 Palestyńczyków.

Problemy ze zwrotem ciał izraelskich zakładników

Władze izraelskie w odpowiedzi na opóźnienia ze strony Hamasu zdecydowały, że w środę nie zostanie otwarte zamknięte od wielu miesięcy przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem w Rafahu.

Punkt graniczny ma zostać otwarty w czwartek, a nadzór nad przejściem będzie sprawowała misja Unii Europejskiej - poinformowała w środę za źródłami agencja Reutera.

Hamas już wcześniej ostrzegał, że ma trudności z lokalizacją i wydobyciem szczątków wszystkich zabitych porwanych. Rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Christian Cardon oświadczył we wtorek, że odnalezienie i przekazanie Izraelowi zwłok zakładników jest poważnym wyzwaniem, którego realizacja może zająć wiele dni lub tygodni. Dodał, że niektóre ciała mogą nigdy nie zostać odnalezione.

W umowie o pierwszej fazie rozejmu zapisano, że Hamas do poniedziałku miał przekazać wszystkie zwłoki będące w jego posiadaniu. Dodano, że grupa musi poinformować też o znanych jej miejscach złożenia szczątków zespół roboczy składający się z przedstawicieli mediatorów (USA, Katar, Egipt, Turcja) i Czerwonego Krzyża.

